Tesla startet offiziell Model-Y-Programm in China

Tesla hat im Rahmen des Model-3-Auslieferungsstarts für reguläre Kunden in China auch den offiziellen Startschuss für das Model-Y-Programm gegeben. Ab wann das Model Y in China produziert wird, ist noch unklar, aber Tesla hat bereits die Preise bekannt gegeben und nimmt Vorbestellungen an.

Bei dem Event in der Gigafactory 3 in Shanghai war Elon Musk vor Ort und übergab die ersten Fahrzeuge persönlich an Kunden – bereits Ende Dezember wurden die ersten 15 MIC Model 3 bei einer internen Veranstaltung an Mitarbeiter übergeben. Die Auslieferungen an Endkunden ist aber der deutlich größere Meilenstein – nur knapp ein Jahr nach Beginn der Bauarbeiten.

Zudem gab Musk den offiziellen Startschuss für das Model-Y-Programm von Tesla in China. Musk ließ aber offen, welche Auswirkungen das akut hat. Dass in der Gigafactory 3 neben dem Model 3 auch später das Model Y gefertigt werden soll, war bereits bekannt. Einen genauen Produktionsstart oder den Beginn der Auslieferungen nannte Musk nicht. In den kommenden Monaten soll die Model-Y-Produktion in Fremont starten.

We just delivered our first customer cars from Gigafactory Shanghai, marking only one year from when the teams broke ground on the site. pic.twitter.com/UfUxEyRQv0 — Tesla (@Tesla) January 7, 2020

„Letztendlich wird das Model Y mehr Nachfrage haben als wahrscheinlich alle anderen Tesla-Fahrzeuge zusammen“, so Musk. Er stellte nochmals klar, dass das Model Y kein reiner SUV-Ableger mit Model-3-Technik ist. „Das Model Y wird auch über fortschrittliche Fertigungstechnologien verfügen, die wir in Zukunft vorstellen werden.“

Allzu lange wird es mit dem Marktstart des Model Y in China aber wohl nicht mehr dauern, denn der Autobauer nimmt chinesischen Berichten zufolge bereits Bestellungen für das MIC Model Y an. Das SUV soll in drei Versionen erhältlich sein, die zwischen 444.000 und 535.000 RMB kosten sollen – umgerechnet zwischen 56.900 Euro und 68.600 Euro. Zum Vergleich: Die günstigste Version des MIC Model 3 SR+ kostet neuerdings ab 323.000 RMB. Davon geht allerdings noch die staatliche Subvention von 24.750 RMB ab, womit das Model 3 zu Preisen ab umgerechnet 38.500 Euro zu haben ist. Beim Model Y wäre es mit der eingerechneten Prämie rund 53.800 Euro.

