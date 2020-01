Sono Motors: Investitionszusage in Höhe von 10 Mio Euro

Sono Motors ist auf einem guten Weg, sein Crowdfunding-Ziel von 50 Millionen Euro im Rahmen der bis zum 20. Januar verlängerten Kampagne zu erreichen. Durch die Beteiligung bestehender Investoren erhielt Sono Motors eine Finanzierungszusage von weiteren 10 Millionen Euro, so dass der aktuelle Stand bei knapp 45 Millionen Euro liegt.

Das hat das Unternehmen via Twitter verkündet. Um welche Investoren es sich dabei handelt, wird aber nicht genannt. 2017 hatten einige mittelständische Unternehmen in Sono Motors investiert, die genaue Höhe der Beteiligung wurde aber nie bekannt. Auch im aktuellen Fall schreibt Sono nur von einer „Investitionszusage“. Ob es sich dabei um ein Darlehen oder eine Erhöhung der Anteile handelt, ist derzeit unklar.

In der ursprünglich bis zum 30.12.2019 angesetzten Crowdfunding-Kampagne hatte Sono Motors das selbst gesteckte Ziel von 50 Millionen Euro verfehlt. In dem Zeitraum seit Anfang Dezember wurden etwas über 32,5 Millionen Euro generiert – teils durch neue Reservierungen samt Anzahlung, durch die Erhöhung bestehender Anzahlungen, Spenden oder Darlehen.

Outstanding news! Through the participation of our existing investors we have received a further funding commitment of 10 M€ for our community funding campaign. https://t.co/HDM7mYUFTw #SonoMotors #staysono #Sion pic.twitter.com/1SKx2UYbtD

— Sono Motors (@SonoMotors) January 8, 2020