Webasto: Neues Batteriezentrum in China errichtet

Der Zulieferer Webasto hat in Jiaxing ein neues Batteriezentrum eröffnet. In dem chinesischen Werk werden auch Dachsysteme produziert. Jiaxing ist der elfte Webasto Standort in China – und nicht der erste zum Thema Elektromobilität.

Im Werk Wuhan fertigt Webasto seit vergangenen Herbst auch elektrische Heizsysteme und Ladestationen für den chinesischen Markt. Das neue Zentrum in der Provinz Zhejiang bietet laut dem Unternehmen Möglichkeiten für die technische Prüfung, den Bau von Prototypen und die Produktion. Damit ist Webasto nach eigenen Angaben in der Lage, seine Kunden in China mit kompletten Batteriesystemen zu beliefern.

„Mit der Eröffnung des neuen Standorts in Jiaxing setzen wir die Implementierung unserer Doppelstrategie in China konsequent weiter fort“, so der Vorsitzende des Webasto-Vorstands, Holger Engelmann. „Wir stärken im weltweit größten Markt für Webasto unser Kerngeschäft mit Dachsystemen und bauen zugleich unser Geschäftsfeld mit Lösungen für die Elektromobilität aus.“

Aktuell sind in Jiaxing 200 Mitarbeiter beschäftigt, noch in diesem Jahr soll die Belegschaft auf 460 Mitarbeiter wachsen. Aus der Mitteilung geht aber nicht hervor, wie viele Mitarbeiter in der Dach-Fertigung mit einer Produktionskapazität von 1,5 Millionen Dächern pro Jahr beschäftigt sind und wie viele im Batteriezentrum. Der gesamte Standort kommt laut Webasto auf eine Fläche von rund 44.000 Quadratmeter, wovon 9.600 Quadratmeter auf das Batteriezentrum entfallen. Auf den dortigen Prüfanlagen sollen Zellen, Module und ganze Batterie-Packs „unter extremen Temperaturen und heftigen Bewegungen getestet werden“ können. Von den Ergebnissen erhofft sich Webasto, seine Batteriesysteme entsprechend der Anforderungen von lokalen Kunden und Behörden zu erproben.

Auch in Deutschland fertigt der Zulieferer Batterie-Packs, die Zellen werden jedoch von Samsung SDI zugeliefert. In der aktuellen Mitteilung wird jedoch kein Zell-Lieferant für die chinesischen Projekte genannt. Von dem zuletzt schwierigeren NEV-Markt in China will sich das deutsche Unternehmen nicht abschrecken lassen. „Trotz der Herausforderungen des Marktes sehen wir hier weiteres Wachstumspotenzial für Webasto“, sagte Engelmann auf der Eröffnungsfeier in Jiaxing.

