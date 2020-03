Bundesstaat New York setzt Förderung für E-Busse auf

Regierungsbehörden des US-Bundesstaats New York stellen mehr als 24 Millionen Dollar aus dem Volkswagen-Fördertopf zur Verfügung, um Betreiber von Busflotten dabei zu unterstützen, dieselbetriebene Fahrzeuge durch neue vollelektrische Busse zu ersetzen.

Die Freigabe der Gelder haben das State Department of Environmental Conservation (DEC), eine Regierungsbehörde, die den Ausbau und den Schutz der natürlichen Ressourcen des Staates regelt, sowie die New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA) nun bekanntgegeben. Die 24 Millionen Dollar stammen aus dem Anteil der Volkswagen-Strafgelder, die dem Staat zugewiesen worden sind. Diese belaufen sich insgesamt auf 127,7 Millionen Dollar.

Profitieren können von der jetzt neu aufgelegten Fördersumme lokale Busunternehmen, die den Umstieg auf Elektrobusse anstreben. Besonders im Fokus stehen dabei Betreiber von Flotten mit Busdepots oder Buslinien in sogenannten Potential Environmental Justice Areas (PEJA), also Gemeinden mit sozial benachteiligten Einwohnern und hoher Umweltbelastung. Etwa 18,4 Millionen Dollar des zur Verfügung gestellten Betrags wird über das bestehende „New Yorker Truck Voucher Incentive Program“ ausgeschüttet. Die restlichen rund sechs Millionen Dollar werden über die New York Power Authority (NYPA) für die zugehörige Ladeinfrastruktur gewährt.

Die Verwendung des Volkswagen-Budgets wird im Staat New York von mehreren Akteuren koordiniert: Auf Anweisung des Gouverneurs hat das DEC zusammen mit der NYSERDA, der NYPA, dem State Department of Transportation (DOT), den Hafenbehörden von New York und New Jersey und weiteren Beteiligten den Plan „Clean Transportation NY“ erstellt. Ziel sei es, das Geld strategisch so zu investieren, dass es den größtmöglichen Nutzen bringe und die nationale Führungsrolle New Yorks bei sauberer Energie und in puncto Klimawandel ausbaue, heißt es.

