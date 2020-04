Aiways U5 kann ab Ende April vorbestellt werden

Das chinesische Elektroauto-Startup Aiways wird ab Ende April Vorbestellungen europäischer Kunden für sein vollelektrisches SUV U5 entgegennehmen. Die europäischen Vorverkaufsmärkte und die erforderliche Anzahlungssumme will Aiways im weiteren Verlauf dieses Monats bekannt gegeben.

In der Mitteilung ist von einer „kleinen Anzahlung“ die Rede, sie wird also vermutlich im drei- oder niedrigen vierstelligen Bereich liegen. In Europa werden die Aiways-Modelle wie berichtet nur im Direktvertrieb angeboten, nicht über traditionelle Autohäuser und Vertragshändler. Handelspartner in Deutschland ist der Elektro-Discounter Euronics, der über seine Filialen auch Probefahrten mit dem U5 organisieren wird. Die Wartung wird über die Werkstattkette A.T.U abgewickelt.

Alexander Klose, stellvertretender Vorstandsvorsitzender für das Auslandsgeschäft bei Aiways, bezeichnete den Online-Vorverkauf als „nächste wichtige Phase“ bei dem Europa-Start. „Unser Versprechen an die Kunden besteht darin, dass sie nur eine kleine Anzahlung leisten, um zu den Ersten zu gehören, die den U5 erhalten und so die Vorteile eines hochmodernen, bestens ausgestatteten elektrischen SUV mit großer Reichweite genießen können“, so Klose.



















Aus der kurzen Mitteilung ist herauszulesen, dass der Online-Vorverkauf nicht unbedingt geplant war. „Aiways nutzt seine Agilität und Flexibilität als Startup-Unternehmen und passt seine Marketingaktivitäten während des Vorverkaufs der aktuellen Situation des aufgrund von Covid-19 zwangsläufig ‚kontaktlosen‘ Einzelhandels an. Durch die Einführung neuer Online-Plattformen und nahtloser digitaler Erfahrungen gibt AIWAYS europäischen Autokäufern nun die Möglichkeit, den U5 online zu bestellen“, heißt es dort.

Nach einer durch den Coronavirus bedingten vorübergehenden Produktionspause hat Aiways die Produktion des U5 im chinesischen Shangrao inzwischen wieder aufgenommen. Die Produktion der Modelle für Europa soll der Mitteilung zufolge im Juli beginnen, die ersten Auslieferungen in Europa sind derzeit für August 2020 geplant.

Quelle: Info per E-Mail