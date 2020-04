Erstes BEV von Subaru soll 2021 präsentiert werden

Das erste Elektro-Modell von Subaru wird Medienberichten zufolge Evoltis heißen und soll im Oktober 2021 auf der Tokyo Motor Show Weltpremiere feiern. Das E-SUV wird auf der von Subaru zusammen mit Toyota entwickelten BEV-Plattform aufbauen.

Der Evoltis soll den Berichten zufolge rund 500 Kilometer Reichweite bieten. Einen ersten Ausblick auf das Modell hatte Subaru Anfang dieses Jahres im Rahmen eines technologie-Briefings in Tokio gewährt. Das Fahrzeug soll dabei in etwa so groß sein wie das SUV Crosstrek Hybrid, das ebenfalls eine Gemeinschaftsentwicklung von Subaru und Toyota (mit Technik des Prius) ist.

Offen ist aber, auf welchen Märkten der Evoltis angeboten werden soll und ob er überall diese Modellbezeichnung tragen wird. Einem US-Bericht zufolge haben sich die Japaner in den USA bereits 2018 die Namensrechte gesichert.

– ANZEIGE –

Zur Technik des Evoltis ist bislang recht wenig bekannt. Die E-Plattform soll für „mittelgroße und große“ Pkw geeignet sein, das erste Modell soll ein C-SUV werden – wie der Evoltis. Eckdaten zu möglichen Batterie-Kapazitäten, Ladeleistungen oder Motoren-Layouts wurden jedoch nicht kommuniziert. Mit der Kooperation wollen beide Konzerne die Entwicklungskosten senken. Das große Toyota, weil es bei rein Batterie-elektrischen Autos immer noch zögert – das kleine Subaru hingegen hat es alleine schwer, so hohe Investitionen zu stemmen.

Während die Serienfahrzeuge meist zahmer aussehen als die Studien, könnte der Evoltis dennoch ein sehr auffälliges Design erhalten, wie „Carbuzz“ spekuliert. Damit solle sich das E-Modell von dem Rest der Produktpalette abheben und seine Besonderheit zeigen.

carbuzz.com, response.jp (auf Japanisch)