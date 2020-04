Unverhüllte Fotos des BMW iX3 aufgetaucht

Bei Instagram sind zwei Bilder des BMW iX3 aufgetaucht, die das Elektro-SUV in der Serienversion bereits vorab ohne Tarnung zeigen sollen. Die Unterschiede zu der bisher gezeigten Studie sind gering.

Auf den Aufnahmen ist ein weißer iX3 zu sehen, der sich durch die BMW i-typischen blauen Akzente von einem Verbrenner-X3 abhebt. Das angebliche Serienmodell entspricht weitgehend der bereits 2018 in China vorgestellten Studie Concept iX3.

Es gibt jedoch eine – für viele womöglich wichtige – Abweichung: Die beiden BMW-Nieren an der Front sind wieder durch einen Chrom-Steg voneinander getrennt. Somit wirkt der iX3 näher an den Verbrenner-Modellen, während die Front der Studie deutlich auffälliger war.

Der Account auf Instagram, der die beiden Aufnahmen veröffentlicht hat, scheint nur für diesen Zweck eingerichtet worden zu sein: Die beiden Bilder sind die bisher einzigen Beiträge, zum Zeitpunkt, als dieser Artikel veröffentlicht wurde, hatte der Account nur zwei Abonnenten. Quellen bei BMW bezeichneten den Inhalt gegenüber electrive.net jedoch als „glaubwürdig“. Offen ist, ob es sich um einen Leak handelt oder einen „inszenierten Leak“, mit dem die Aufmerksamkeit gesteigert werden soll.

Die Produktion des iX3 soll noch in diesem Jahr in China starten. Die E-Version des X3 verfügt über einen 200 kW starken Elektromotor im Heck und wird vorerst auch nur mit Hinterradantrieb angeboten. Die Batterie kommt auf einen Netto-Energiegehalt von 74 kWh. BMW will so laut früheren Veröffentlichungen auf eine Reichweite von mehr als 440 Kilometern kommen.

instagram.com