Huber+Suhner zeigt neue Hochspannungs-Verteillösung

Das Schweizer Unternehmen Huber+Suhner stellt seine neueste serienmäßig produzierte Hochspannungs-Verteillösung für sämtliche Elektrofahrzeugtypen vor. Die mHVDU (modular High Voltage Distribution Unit) bewältigt bis zu 800 Volt Gleichspannung.

Punkten soll das System mit einer Vielzahl standardisierter Komponenten, die sich je nach individueller Anforderung modular zusammensetzen lassen. Auf diese Weise ist es den Schweizern zufolge flexibel genug, um in sämtlichen Elektrofahrzeugen zu Lande, zu Wasser oder in der Luft eingesetzt zu werden, und dabei standardisiert genug, um die Lieferzeiten gering zu halten. Laut Malte Frohberg, Head of Product and Portfolio Management, Low Frequency Automotive, verringern sich die Vorlaufzeiten von zwölf Wochen auf nur noch zwei bis vier. „Das ist für den Herstellungsprozess von Elektrofahrzeugen ein gewaltiger Unterschied.“

Darüber hinaus tragen die standardisierten Komponenten der mHVDU dem Hersteller zufolge zu Platz-, Gewichts- und Kosteneinsparungen bei und stellten die Einhaltung internationaler Automobilnormen und -spezifikationen sicher. „Die mHVDU ist dafür ausgelegt, härtesten und rauesten Umgebungsbedingungen zu widerstehen“, ergänzt Frohberg. Sie sei dafür gemacht, Temperaturschwankungen, Schwingungen und andere mechanische Einflüsse auszuhalten, um den Schutz der innerhalb der Fahrzeuge betriebenen Hochspannungskabel und -bauelemente zu gewährleisten.

Die mHVDU fügt sich in Huber+Suhners umfangreiches Hochspannungsportfolio ein. Die Schweizer bieten nun nach eigenen Angaben ein komplettes Kabelsystem als gebrauchsfertige Plug-and-Play-Lösung an. Bekannt ist das Unternehmen in der Branche bis dato vor allem für seine HPC-Lösung namens RADOX® HPC-System.

hubersuhner.com