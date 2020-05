ABB baut zehn Pantografen-Schnelllader für Jönköping

ABB hat aus dem schwedischen Jönköping einen Auftrag über die Lieferung von zehn 450 kW-Pantografen-Schnellladern erhalten. Die Ladegeräte sollen in der ersten Jahreshälfte 2021 installiert werden und Mitte 2021 in Betrieb gehen.

Das Transportunternehmen Vy Buss wird die Hochleistungslader nutzen, um rund 45 Elektrobusse auf den Linien 1 bis 4 mit Strom zu versorgen. Es handelt sich bei den Geräten um mehrere Meter hohe Ladestationen, die von oben einen Pantografen zum Busdach hin ausfahren. Zum Laden nutzen sie als offene Schnittstelle den Standard OppCharge, der das Laden über eine automatische Dachverbindung ermöglicht.

Zwischengeladen werden die Elektrobusse nach Angaben von ABB in fünf bis sieben Minuten – also während die Busreisenden ein- und aussteigen. Die Ladegeräte sind zudem vernetzt, wodurch ihre Fernüberwachung, Konfiguration und proaktive Wartung möglich ist. Die Installation der Ladeinfrastruktur wird in Zusammenarbeit mit dem lokalen Energieversorger Jönköping Energi erfolgen. In den Auftrag enthalten sind neben den Ladegeräten selbst auch Garantie- und Reparaturleistungen von ABB.

Dem jetzt erfolgten Auftrag war ein Pilotprojekt in Jönköping vorangegangen, in das ABB bereits eingebunden war und in dessen Zuge die erste elektrische Buslinie der Stadt geschaffen wurde. „Das Pilotprojekt zur Elektrifizierung der Buslinie 17 war lehrreich und gab uns viele Erkenntnisse für die nächste Phase“, äußert Frank Muehlon, Leiter von ABBs Geschäftsbereich E-Mobility Infrastructure Solutions.

