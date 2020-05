WEG: Endlich Anspruch auf Ladestation in der Tiefgarage!

Die überfällige Reform des Wohneigentumsrechts (WEG) sorgt künftig für einen Anspruch auf Lademöglichkeiten auf gemeinschaftliche genutzten Stellflächen wie etwa Tiefgaragen. In unserer neuesten Studio-Sendung beleuchten wir die Neuregelung und ordnen die praktischen Folgen ein.

Die Bundesregierung hat kürzlich einen Gesetzentwurf für den Anspruch auf private Lademöglichkeiten in Tiefgaragen oder auf Parkplätzen beschlossen. Damit haben Wohnungseigentümer womöglich schon ab dem Herbst grundsätzlich einen Anspruch darauf, dass der Einbau einer Ladestation auf Gemeinschaftsflächen erlaubt wird. Bisher glich ein solches Projekt einem Spießrutenlauf. Denn bauliche Veränderungen mussten von allen (!) Miteigentümern abgesegnet werden.

Was die WEG-Reform für die Anwender, aber auch die Branche bedeutet, haben wir Marcus Fendt gefragt. Er ist Geschäftsführer von The Mobility House, einem der größten Hersteller-übergreifenden Anbieter von Ladeinfrastruktur. Fendt berichtet bereits von einem Anstieg der Beratungsnachfrage in diesem Bereich – und weist auf einige technische Besonderheiten hin, die man bei der Planung von Ladeinfrastruktur in Tiefgaragen berücksichtigen sollte.

Zu Wort kommt in unserer Sendung außerdem Christian Mayer. Der Rechtsanwalt der Kanzlei Noerr LLP in München beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Elektromobilität. Mayer ordnet die Neuregelung für uns juristisch ein. Auch macht er deutlich: Die Kosten für den Einbau einer solchen Lademöglichkeit für Elektrofahrzeuge bleiben ein Stolperstein, den es von Beginn an zu beachten gilt. Film ab für unsere aktuelle Studio-Sendung!