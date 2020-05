Nissan bietet e-Power-Antrieb auch in Thailand an

Nissan will seinen Range-Extender-Antrieb e-Power bald auch in Thailand einführen und wird die Technik auch dort produzieren. Bisher wird dieser Range-Extender-Antrieb nur in Japan angeboten. Derweil dementiert das Unternehmen den angeblich geplanten Rückzug aus Europa.

Zunächst aber nach Asien: Bei dem e-Power-Antrieb handelt es sich um ein serielles Hybridsystem. Die Räder werden immer von einem Elektromotor angetrieben. Dieser bezieht seinen Strom jedoch nicht direkt aus einer großen Traktionsbatterie, sondern wird von einem Verbrenner mit Energie versorgt, der seinerseits einen Generator antreibt.

Ramesh Narasimhan, Präsident von Nissan Thailand, bestätigte nun, dass die e-Power-Technologie auch in Nissan-Modellen aus thailändischer Produktion (das Werk liegt in Samur Prakan) eingesetzt werden sollen. Er ließ dabei aber offen, um welche Modelle es sich handeln wird. Möglich ist eine e-Power-Version des SUV-Modells Kicks, da dieses auch in Japan mit diesem Antrieb angeboten werden soll. Laut einem Medienbericht wäre auch die Limousine Sylphy denkbar, da das direkte Konkurrenzmodell – der Toyota Corolla Altis Hybrid – ebenfalls als Hybrid angeboten wird.

Im vergangenen Dezember gab es Berichte, dass die e-Power-Technologie auch bald nach Europa kommen könnte, konkret ging es um den Einsatz in dem Kompakt-SUV Nissan Qashqai. Kommentiert wurde dieser Bericht von Nissan nicht.

In dieser Woche gab es jedoch einen weiteren Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, wonach Nissan bald gar keine Autos mehr in Europa verkaufen werde – weil der japanische Hersteller sich auf Märkte wie Japan, China und die USA konzentrieren wolle. Auf diesen Bericht über den angeblichen Europa-Rückzug hat der Hersteller nun reagiert. Nissan treibe „uneingeschränkt die Stärkung des europäischen Produktportfolios voran“ sagt Guillaume Pelletreau, Geschäftsführer von Nissan Center Europe.

Der Franzose, der auf den zu Sono Motors abgewanderten Thomas Hausch folgte, verweist auf die Markteinführung des Juke im November letzten Jahres und Umbauarbeiten im britischen Werk Sunderland für den Produktionsstart des neuen Nissan Qashqai. „Und nicht zuletzt forcieren wir auch die Elektrifizierung unseres Line-Ups, das wir zudem mit vollkommen neuen Modellen ergänzen werden“, so Pelletreau weiter. Wie das Fachportal „Kfz-Betrieb“ schreibt, soll Nissan auch intern gegenüber den Händlern die Gerüchte dementiert haben.

