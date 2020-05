Renault nennt Preise für Clio E-TECH

Der Renault Clio E-TECH 140 mit Hybridantrieb kommt in Deutschland zum Einstiegspreis von 22.440 Euro auf den Markt. Bestellungen sind ab sofort möglich, die Auslieferungen sollen im Juli beginnen.

Bei dem E-TECH handelt es sich um einen Vollhybrid-Antrieb – die PHEV-Versionen des Mégane und Captur verkaufen die Franzosen unter der sehr ähnlichen Bezeichnung E-TECH Plug-in. In der inzwischen fünften Generation des Kleinwagens kommt aber kein extern ladbarer Hybrid zum Einsatz: Kombiniert werden hier ein Verbrenner und gleich zwei Elektromotoren.

Der 1,6 Liter große Benzinmotor kommt auf 67 kW, die beiden E-Motoren leisten zusammen 51 kW – laut Renault ergibt sich eine Systemleistung von 103 kW. In den Antriebsstrang ist noch eine 1,2 kWh große Lithium-Ionen-Batterie integriert. Im WLTP-City-Zyklus, der den Stadtverkehr simulieren soll, kann der Clio E-TECH 140 (in Anlehnung an die Systemleistung von umgerechnet 140 PS) angeblich 80 Prozent aller Wege rein elektrisch zurücklegen. Der Normverbrauch liegt jedoch immer noch bei 3,6 bis 4,0 Litern auf 100 Kilometer.











Das Hybrid-Modell, das ab Juli ausgeliefert werden soll, wird von Renault in Deutschland in zwei Ausstattungsvarianten angeboten. In der Ausführung „Experience“ kostet der Clio E-Tech 140 mindestens 22.440 Euro, in der Version „Intens“ ab 24.190 Euro. In der „Experience“-Ausstattung ist der Clio mit einem 74 kW starken Benziner und Automatikgetriebe ab 18.140 Euro erhältlich, der Hybridantrieb kostet also rund 4.300 Euro Aufpreis.

auto-medienportal.net, renault-presse.de