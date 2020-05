Freiburg: VAG erprobt Elektrobus-Duo im Linienbetrieb

Nach 100 Tagen zieht die Freiburger Verkehrs AG (VAG) eine positive Bilanz zum Einsatz ihrer ersten beiden Elektrobusse. Derzeit läuft bei der VAG, aufbauend auf den Erfahrungen der Pilotlinie, die Ausschreibung für weitere 15 E-Busse mitsamt der dafür notwendigen Infrastruktur.

Die fünf elektrischen Solobusse und zehn Gelenkbusse sollen voraussichtlich ab dem Frühjahr 2022 zum Einsatz kommen und werden wie berichtet zusammen mit dafür nötigen Ladeinfrastruktur vom Bund mit 6,3 Millionen Euro unterstützt. Mit den neuen Fahrzeugen will die Freiburger VAG vier Buslinien von Diesel- auf E-Busse umgestellen. In der Fördersumme enthalten sind auch Zuschüsse zu vier Schnellladern und 16 Depot-Ladestationen.

Das aktuell zu Testzwecken eingesetzte Elektrobus-Duo ist unterdessen seit 100 Tagen in Freiburg auf der Linie 27 unterwegs. An der Haltestelle Europaplatz werden sie während des Betriebs zwischengeladen. „Die Einführung und die ersten Betriebswochen verliefen vollkommen unproblematisch,“ äußert VAG-Vorstand Stephan Bartosch. „Es gab bisher noch nicht einmal die bei neuen Fahrzeugen gelegentlich auftretenden ‚Kinderkrankheiten‘. Auch die Ladeinfrastruktur und das Zusammenwirken mit den Bussen funktioniert bisher einwandfrei. Und was die Ladehäufigkeiten betrifft, lernen wir immer noch ein wenig dazu.“ Mittlerweile werde im Linieneinsatz am Europaplatz immer dann Strom geladen, wenn die Restladung unter 80 Prozent falle. Das sei in der Regel nach zwei bis drei Umläufen der Fall. Auch an die dortige volle Ladeleistung von 150 kW habe man sich nach und nach herangetastet, heißt es aus der Zentrale des Verkehrsbetreibers.

