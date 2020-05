Audi suspendiert Formel-E-Fahrer Daniel Abt

Audi hat seinen Formel-E-Stammfahrer Daniel Abt mit sofortiger Wirkung suspendiert. Der kuriose Grund dafür: Abt hatte am Samstag beim fünften Rennen der Race at Home Challenge sein Fahrzeug in Qualifikation und Rennen nicht selbst gesteuert, sondern einem professionellen Sim-Racer überlassen.

Was laut Abt als Scherz für seinen YouTube-Kanal gedacht war, wurde dem 27-Jährigen als Betrugsversuch oder zumindest Respektlosigkeit gegenüber den Rennfahrer-Kollegen ausgelegt. „Transparenz und die konsequente Einhaltung geltender Regeln haben für Audi oberste Priorität“, hieß es dann seitens des Konzerns – das gilt nach Auslegung des Konzerns auch bei den virtuellen Rennen der Race at Home Challenge. Wer Abt bei den anstehenden Rennen vertritt, ist noch nicht bekannt.

Abt selbst ist sich seines Fehlers übrigens voll bewusst und hat die Verantwortung dafür übernommen. Wie es zu der Idee kam, erklärt der Rennfahrer in einem eigenen Video:

