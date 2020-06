Kumpan und Swobbee starten Leasing-Angebot in Berlin

Der Remagener E-Roller-Hersteller Kumpan Electric und der Berliner Battery-as-a-Service-Provider Swobbee bieten im Rahmen der Frühjahrsaktion „100 E-Roller für Berlin“ Gewerbetreibenden in der Hauptstadt einen E-Roller samt Akku-Wechsel-Flatrate an.

Im Rahmen der Aktion sollen Gewebetreibende einen Kumpan-Elektroroller inklusive Swobbee Akkuwechsel-Flatrate zu einem Vorzugspreis leasen können, wie die Unternehmen in einer Mitteilung ankündigen. Konkret soll es sich um das Modell 54 inspire handeln. Kumpan hatte das neue Einstiegsmodell erst vor wenigen Wochen vorgestellt.

Der 54 inspire ist als L1e-Fahrzeug eingestuft und kann somit bis zu 45 km/h schnell fahren. Der Elektromotor leistet 3 kW, die Reichweite mit einem Akku liegt im Eco-Modus bei bis zu 62 Kilometern – mit drei Akkus sind bis zu 168 Kilometer drin. Innerhalb Berlins dürfte diese Reichweite aber kaum nötig sein, verspricht Partner Swobbee. Wer den Kumpan-Roller über die Aktion least, bekomme „vollen Zugriff auf die stetig wachsende Berliner Swobbee Lade- und Wechselinfrastruktur“. An einer solchen Station soll der Akku in nur 60 Sekunden getauscht werden können.

Der Kaufpreis für den 54 inspire beträgt eigentlich 3.999 Euro brutto. In dem Mobilitätspaket liegt der Aktionspreis bei 119 Euro netto pro Monat. Damit nehmen die Partner nach eigenen Angaben etwa Flottenbetreiber, Sharinganbieter, Kurierdienste oder Lieferservices ins Visier, die ohne Ladezeiten schnell weiterfahren und sich so auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

„Im Zeitalter der Elektromobilität macht es keinen Sinn mehr, E-Fahrzeuge alleine zu verkaufen“, sagt Swobbee-CMO Tobias Breyer. „Die Kunden wollen ganzheitliche Mobilitätslösungen aus einer Hand.“ Zudem biete man in Zeiten der Pandemie „eine kontaktreduzierte, flexible und kostengünstige Mobilität, die in der Stadt zahlreiche Vorteile aufweist“. „Durch die Anbindung an das Swobbee-System wird die Nutzung noch komfortabler“, ergänzt Philipp Tykesson, Gründer und CEO von Kumpan Electric.

Quelle: Info per E-Mail