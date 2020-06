Stadtreinigung Hamburg schafft E-Transporter von Nissan an

Die Stadtreinigung Hamburg (SRH) hat ihre Elektro-Nutzfahrzeugflotte um sechs Nissan e-NV200 erweitert. Neun weitere Exemplare des E-Transporters werden in den nächsten Wochen und nochmals zehn weitere bis Jahresende folgen.

Die Fahrzeuge des japanischen Herstellers werden nach Angaben der Stadtreinigung vorwiegend in der Parkreinigung und mit den Kümmerern der SRH im Einsatz sein. Stationiert sind sie auf dem Betriebshof am Bullerdeich. Bei den nun eingeflotteten Fahrzeugen handelt es sich aber nicht um die bekannte Transporter-Version des e-NV200, sondern einen Umbau mit Spezial-Aufbau anstelle des üblichen Laderaums.

In der Entwicklung hin zur Elektromobilität ist die Hamburger Stadtreinigung bereits seit elf Jahren aktiv: Die ersten Elektrofahrzeuge schaffte das kommunale Unternehmen im Sommer 2009 an. Inzwischen ist die Elektroflotte der SRH auf rund 100 Fahrzeuge angewachsen. In der Pkw- und Kleintransporter-Klasse unter 3,5 Tonnen ist bereits fast die Hälfte des Bestands elektrifiziert. Weitere Elektro-Verstärkung ist schon in Planung.

Zu den bemerkenswerten Anschaffungen zählen zwei Elektro-Spezialkräne, die Anfang 2019 im Rahmen des Sofortprogramms „Saubere Luft“ gefördert wurden. Außerdem haben die Hamburger Volvos Demonstrationsfahrzeug des Verteil-Lkw FL Electric übernommen – und zwar mit einem Aufbau für die Abfallentsorgung der Firma Faun. Schließlich ist die Stadtreinigung auch bei der Erprobung von elektrisch unterstützten Lastenrädern Vorreiter: Im Zuge des Forschungsprojekts TRASHH testete das Unternehmen zehn Exemplare und ließ deren Einsatz wissenschaftlich vom DLR untersuchen.

