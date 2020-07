Tesla steigert Auslieferungen – Produktion geht zurück

Tesla hat im 2. Quartal 2020 insgesamt 90.650 Fahrzeuge ausgeliefert, 2.250 mehr als im ersten Quartal des Jahres. Produziert wurden von April bis einschließlich Juni 82.272 Tesla-Fahrzeuge, deutlich weniger als im 1. Quartal – vor allem wegen der Corona-Beschränkungen.

Von Januar bis März konnte Tesla noch 102.672 Fahrzeuge produzieren. Hier waren zwischenzeitlich die Gigafactory 3 nahe Shanghai und ab dem 23. März das Werk in Fremont geschlossen. „Während unsere Hauptfabrik in Fremont wurde für einen Großteil des Quartals stillgelegt, wir haben die Produktion erfolgreich auf das vorherige Niveau zurückgeführt“, schreibt Tesla in der kurzen Mitteilung zum zweiten Quartal.

Während beim Model 3 und Model Y die Produktion nur um 14 Prozent zurückging (da in China weiter Model 3 gebaut werden konnten), ging die Produktion der großen Baureihen Model S und X um rund 60 Prozent zurück – beide Modelle werden ausschließlich in Fremont gebaut.

Bei den Auslieferungen des Model 3 und Model Y konnte Tesla wegen einiger vorproduzierten, aber noch nicht an Kunden übergebenen Fahrzeugen, den Wert sogar von 76.200 Einheiten im Q1 auf 80.050 Exemplare steigern. Beim Model S und X gingen die Auslieferungen von 12.200 auf 10.600 Fahrzeuge zurück. Dennoch steht am Ende des zweiten Quartals ein Wachstum.

Offen ist aber, wie die lange Produktionspause in Fremont die Auslieferungen im dritten Quartal beeinflussen wird. In der Produktionspause hat Tesla einige Änderungen an den Fertigungsanlagen vorgenommen. Aussagen zum Gesamtjahr macht Tesla in der Mitteilungen keine.

In einer Mail an die Mitarbeiter hatte Elon Musk kürzlich sogar in Aussicht gestellt, dass das Unternehmen im zweiten Quartal trotz der Corona-Probleme einen Gewinn erzielen könnte. „Es wird superknapp, ob wir die Gewinnschwelle erreichen“, so Musk. „Jedes Auto, das Sie bauen und ausliefern, macht wirklich einen Unterschied.“

Ob das geklappt hat, wird sich in einigen Wochen bei den Quartalszahlen zeigen.

tesla.com