Exklusiv: Polestar 2 im Video-Fahrbericht aus Schweden

Bis deutsche Kunden ihren Polestar 2 bekommen, dauert es noch ein wenig. Wir überbrücken die Wartezeit jetzt mit dem ersten deutschen Video-Fahrbericht. electrive.net konnte den vielversprechenden Elektro-Neuling nämlich in Schweden bereits exklusiv testen! Und mit Polestar-CEO Thomas Ingenlath über den Marktstart sprechen.

Eine vollelektrische Limousine mit 300 kW Systemleistung und einer 78 kWh großen Batterie hätten wir im Jahre 2020 eigentlich von einem deutschen Hersteller erwartet. Jetzt kommt der vielleicht schönste Konkurrent für das Tesla Model 3 allerdings aus chinesischer Produktion – im Gewand des Polestar 2. Die Elektroauto-Marke von Volvo hat Großes vor – und mit ihrem chinesischen Besitzer Geely auch die Potenz dafür.

Unsere Video-Redakteurin Julia Fiedler hat das schnittige Elektroauto Anfang dieser Woche zusammen mit einem Kameramann exklusiv in Schweden fahren dürfen – noch vor der deutschen Presse-Roadshow. Ihr hat nicht nur das edle Design, sondern auch der elektrische Antrieb ein breites Grinsen ins Gesicht gezaubert. Ob der Polestar 2 dem Tesla Model 3 das Wasser reichen kann, erfahren Sie exklusiv vorab in diesem Video. Viel Vergnügen mit dem Clip!

Die erste Lieferung von Kundenfahrzeugen des rein elektrischen Polestar 2 ist in Europa übrigens vor wenigen Wochen eingetroffen. Die Fahrzeuge sind in Belgien ausgeladen und dort für den Weitertransport vorbereitet worden – aber nicht nach Deutschland. Polestar versprach allerdings bei der Gelegenheit, dass die Fahrzeuge für Kunden in Deutschland, Belgien, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich auch in Kürze ankommen sollen. Und: Alle Käufer sollen ihren Polestar „garantiert“ noch in 2020 ausgeliefert bekommen.

Die Serienfertigung des Polestar 2 ist Ende März im chinesischen Luqiao angelaufen. Seit April war es in Deutschland möglich, die erstattungsfähige Anzahlung in eine verbindliche Bestellung umzuwandeln. Vor Abzug des Umweltbonus liegt der Brutto-Kaufpreis bei 57.900 Euro. Im Konfigurator liegt der Startpreis jedoch bei 54.925 Euro, hier hat Polestar bereits den Herstelleranteil des Umweltbonus abgezogen. Zu den genannten Werten kommt noch die staatliche Förderung hinzu – mit der angekündigten Innovationsprämie, die seit diesem Mittwoch in Kraft ist, sind dies 5.000 Euro.