VW bietet modulares Full-Service-Leasing für ID.3

Die Volkswagen Financial Services haben zum Verkaufsstart des Elektromodells ID.3 ein spezielles Full-Service-Leasing geschaffen. Mit der Paketlösung „Lease&Care“ soll der ID.3 für Privatkunden und Gewerbetreibende zu kalkulierbaren Kosten angeboten werden.

Im Rahmen des Angebots können die Kunden eines von drei Paketen wählen. Der Aufbau ist recht simpel: Im Paket S sind die Kosten für regelmäßige Wartungen und die üblichen Inspektionen erhalten. Im Paket M sind noch die Kosten für wesentliche Verschleißteile abgedeckt – VWFS nennt in der Mitteilung Wischerblätter und für E-Autos wohl etwas unüblich die Bremsbeläge als Beispiel –, während das Paket L auch noch Winterkompletträder enthält.

Die genauen Kosten für die drei Pakete nennt VWFS in der Mitteilung nicht, stellt aber eine beispielhafte Leasing-Kalkulation an. Ein ID.3 Pro Performance mit einem Nettopreis von 27.515 Euro kann bei einer Anzahlung von 6.000 Euro (also dem Bundesanteil am Umweltbonus) und 10.000 Kilometer im Jahr bei 48 Monaten Laufzeit für 270 Euro im Monat geleast werden. Auf diese Rate wird in der Beispielrechnung für das Paket S 20,23 Euro pro Monat aufgeschlagen, was eine Gesamtleasingrate von 290,23 Euro ergibt. Oder anders ausgedrückt: Für Wartung und Inspektion kalkuliert VWFS über die 48 Monate mit 971,04 Euro.

Mit welchem Anteil VWFS bei den „Lease&Care“-Paketen rechnet, verrät das Unternehmen nicht. Insgesamt geht die Braunschweiger VW-Tochter aber von einer hohen Finanzierungsquote aus. „Wir gehen davon aus, dass rund 80 Prozent der Elektrofahrzeuge des Volkswagen Konzerns über Leasing oder Finanzierung durch unsere Bücher laufen“, sagt Jens Legenbauer, Sprecher der Geschäftsführung der Volkswagen Leasing GmbH. „Wir setzen für die Elektromobilität gezielt auf die Vorteile des Leasings. Denn unsere Kunden müssen sich dabei keine Gedanken über die spätere Vermarktung oder den Wert des Fahrzeugs nach der Vertragslaufzeit machen.“

Neben dem Full-Service-Leasing bietet VW auch eine speziell auf Elektroautos zugeschnittene Autoversicherung an. Kunden des ID.3 sollen einen Sondernachlass auf die Haftpflicht- und Kaskodeckung in Höhe von 25 Prozent erhalten. Zu den speziellen eMobility-Elementen der Versicherung gehören unter anderem die Allgefahrendeckung für den Akku sowie die Absicherung gegen Diebstahl des Ladekabels während des Ladevorgangs oder bei Schäden an elektrischen Bauteilen durch Überspannung. Die Konditionen für die Police nennt VWFS aber nicht.

