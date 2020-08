BMW soll für iNEXT drei Leistungsstufen planen

Vor knapp zwei Jahren zeigte BMW mit dem Vision iNEXT einen Ausblick auf sein rein elektrisches Technologie-Flaggschiff. Einem Medienbeitrag zufolge wird das Serienmodell BMW iX heißen und ab Juli 2021 in Produktion gehen. Geplant seien drei Leistungsstufen mit 230, 390 und 455 kW Leistung.

Diese Neuigkeiten hat der BMW Blog nun veröffentlicht. Bisher war lediglich bekannt, dass das hochautomatisierte und voll vernetzte Elektro-Aushängeschild der Bayern ab kommenden Jahr im Werk Dingolfing gebaut werden soll. Im Dezember 2019 teilte BMW mit, das Fahrzeugwerk vor Ort mit Investitionen in Höhe von rund 400 Millionen Euro auf die Produktion des iNEXT vorzubereiten. Gemäß der Produktionsstategie von BMW soll das Elektro-Flaggschiff in Dingolfing im Wechsel mit anderen Plug-in-Hybriden und Modellen mit Verbrennungsmotor vom Band rollen.

Die Bayern wollen den iNEXT bekanntlich in den Mittelpunkt ihres neuen E-Portfolios rücken. Details zu dem Modell sind bisher noch wenig bekannt. Neben dem BMW Blog spekulierten bereits Brancheninsider wie der Journalist Georg Kacher über die Leistungsdaten des Modells. Auch Kacher geht von drei Leistungsstufen aus, nennt aber andere kW-Werte.

Fakt ist, dass BMW bis Ende dieses Jahres mit dem i3, dem Mini Cooper SE, dem iX3, dem i4 und der Serienversion des iNEXT fünf BEV im Angebot haben will. Vollelektrische Versionen des 7er sowie des 5er und des X1 haben die Münchner zudem bei der Bekanntgabe der Jahreszahlen im März beziehungsweise bei der Veröffentlichung ihrer Nachhaltigkeitsziele Ende Juli bestätigt.

Bisher hat BMW neben dem bekannten i3 und dem bei der Antriebstechnik verwandten Mini Cooper SE noch kein neues BEV auf dem Markt, der iX3 soll bald starten. Stattdessen haben die Münchner in den vergangenen Monaten stark auf die Ausweitung des PHEV-Angebots gesetzt. Mit der aktuellen Rechenweise in der Gesetzgebung scheint die Strategie mit den Teilzeitstromern aufzugehen: BMW sieht sich nach eigenen Angaben „voll auf Kurs“, die CO2-Flottenziele in der EU dieses Jahr zu erfüllen.

bmwblog.com