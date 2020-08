HanseWerk nimmt Ladepark mit 49 Ladepunkten in Betrieb

An der A7 wurde einer der größten Ladeparks in Norddeutschland in Betrieb genommen. An der HanseWerk-Zentrale, direkt an der Autobahnausfahrt Quickborn gelegen, wurden 49 Ladepunkte errichtet.

Insgesamt sind 15 der 49 Ladepunkte öffentlich nutzbar. Als Eröffnungsaktion bietet HanseWerk kostenfreies Laden bis zum Jahresende an. Mit der direkten Nähe zu einem Supermarkt, Baumarkt und Schnellrestaurant können die Ladezeiten anderweitig überbrückt werden.

Die 15 öffentlichen Ladepunkte teilen sich wie folgt auf: Sechs AC-Ladesäulen verfügen über jeweils zwei Ladepunkte (je 22 kW). Hinzu kommt ein ABB-Schnelllader (Triple) mit bis zu 50 kW und ein High Power Charger mit bis zu 150 kW. Unterstützt werden die Steckertypen Typ 2, CCS und CHAdeMO.













„Die HanseWerk-Unternehmensgruppe hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2025 ihren gesamten Fuhrpark an mehr als 30 Standorten in Schleswig-Holstein, Mecklenburg Vorpommern und dem nördlichen Niedersachsen klimaneutral gestellt zu haben“, erklärt HanseWerk-Vorstand Matthias Boxberger. „Darüber hinaus wollten wir aber auch Privatpersonen den Zugang ermöglichen. Mit seiner Lage an der vielbefahrenden Hauptverkehrsachse A7 haben nun gleichermaßen Unternehmen und Privatpersonen die Möglichkeit, klimafreundlich E-Fahrzeuge zu laden.“

Bekanntlich will der Quickborner Energiedienstleister rund 140 neue Ladepunkte im Norden Deutschlands aufbauen, wie es im Mai dieses Jahres in einer Mitteilung hieß.

kreis-pinneberg.de, hansewerk.com