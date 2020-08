Acht E-Busse im Shuttle-Einsatz am Flughafen Oslo

Am Flughafen der norwegischen Hauptstadt Oslo sind nun die acht elektrischen Shuttlebusse in Betrieb gegangen, die der Airport im vergangenen Jahr bei VDL bestellt hatte.

Diese acht Elektrobusse sind jedoch nur der Anfang: Der Avinor Oslo Airport plant, dass bis zum Jahr 2026 alle Busse, die Passagiere zwischen den Flugzeugen und Gates befördern, auf Strombetrieb umgestellt werden. Das norwegische Staatsunternehmen Enova unterstützt den Kauf mit umgerechnet 1,6 Millionen Euro.

Die 2019 in Auftrag gegebenen Gelenkbusse des Typs Citea SLFA-181 Electric mit einer Batteriekapazität von jeweils 216 kWh wurden nun vom niederländischen Unternehmen VDL nach Norwegen geliefert. Bei den Ladegeräten arbeitet VDL mit dem niederländischen Unternehmen Heliox zusammen: An acht Ladesäulen mit je 30 kW werden die Busse über Nacht im Depot geladen. Für zwischenzeitliches Schnellladen steht am Gate ein 300-kW-Schnelllader zur Verfügung.

Der Betreiber Avinor setzt bei der Steuerung der einzelnen Ladevorgänge der Elektrobus-Flotte am Flughafen Oslo auf das Lade- und Energiemanagementsystem ChargePilot von The Mobility House. Das System verhindert teure Lastspitzen, indem die einzelnen Ladevorgänge effizient gereiht oder parallelisiert werden.

