Nio will noch 2021 nach Europa expandieren

Das chinesische Elektroauto-Startup Nio will seine Expansionspläne schneller umsetzen als ursprünglich geplant. Unter anderem sollen schon in der zweiten Jahreshälfte 2021 die ersten Fahrzeuge des bis dato ausschließlich im Reich der Mitte agierenden Herstellers in Europa angeboten werden.

Diese Ansage machte Firmenchef William Li jetzt gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg. Bis 2023/2024 soll die Marke demnach auf den wichtigsten globalen Märkten vertreten sein. In Europa will Nio zunächst in einzelnen Ländern antreten – welche das sind, ist noch nicht bekannt.

In Zusammenhang stehen könnten die beschleunigten Expansionspläne mit zuletzt ermutigenden Geschäftszahlen für das zweite Quartal 2020. Die Bilanz ist deutlich positiver ausgefallen als erwartet: Der Absatz wurde im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 190 Prozent gesteigert, der Umsatz legte um fast 150 Prozent zu.

Gut möglich ist, dass Nio seine Modelle – bisher sind der ES8, ES6 und EC6 in China im Handel – in Europa besonders günstig anbieten könnte. Denn dieser Tage hat das Startup ein „Battery as a Service“-Paket geschnürt, sodass die Nio-Fahrzeuge optional ohne Akku gekauft werden können – was sie merklich günstiger macht. Die Batterie wird stattdessen inklusive Batterie-Dienstleistungen gemietet. Zur Umsetzung des neuen Angebots hat Nio zusammen mit CATL und zwei weiteren Partnern ein eigenes Unternehmen namens Battery Asset Company gegründet. Die neue Firma wird die Batterien kaufen und sie über das BaaS-Geschäftsmodell vermieten.

Laut Li ist das BaaS-Angebot seit Langem in Verbindung mit Nios Wechselakku-Strategie geplant. Bekanntlich setzt das Unternehmen auf standardisierte Batterien, die – sobald sie leer sind – an Wechselstationen des Herstellers innerhalb von drei Minuten gegen volle ausgetauscht werden können. Nach aktuellen Angaben hat Nio inzwischen 143 solcher Wechselstationen in 64 chinesischen Städten eingerichtet. Ob Nio diese Strategie auch international umsetzen will, ist unklar.

automobilwoche.de