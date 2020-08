Polestar startet Auslieferungen in Deutschland

Nachdem Polestar Ende Juli mit der europäischen Auslieferung des rein elektrischen Polestar 2 zunächst in Schweden und Norwegen begonnen hatte, sind nun die Kunden in Deutschland an der Reihe.

In den sieben Handover-Centern in Deutschland, die Polestar gemeinsam mit seinen Partnern aus dem Volvo-Netzwerk betreibt, wurden nun die ersten Polestar 2 in Deutschland übergeben. Der Polestar 2 ist in Deutschland weiterhin lieferfähig – bei derzeitiger Bestellung kann eine Auslieferung noch im Jahr 2020 garantiert werden, wie Polestar verspricht.

Zeitgleich zu den deutschlandweiten Fahrzeugübergaben eröffnete vor einigen Tagen der erste Polestar Space Deutschlands in Düsseldorf. Bis Ende des Jahres werden weltweit insgesamt 50 Polestar Spaces entstehen, davon sieben in Deutschland. Nach Düsseldorf werden Hamburg, Berlin, Köln, Frankfurt, Stuttgart und München folgen. Der Kauf erfolgt bei Polestar jedoch ausschließlich digital.



polestar.com