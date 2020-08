Erster deutscher Polestar Space in Düsseldorf eröffnet

Volvos Elektroauto-Marke Polestar hat nun in Düsseldorf den ersten Polestar Space in Deutschland eröffnet. Bis Ende 2020 will das schwedische Unternehmen insgesamt 50 dieser Markenerlebniscenter aufbauen, sieben davon in Deutschland.

Nach dem bereits vorab angekündigten Standort Düsseldorf sollen Hamburg, Berlin, Köln, Frankfurt, Stuttgart und München folgen. Vor Ort setzt Polestar jeweils auf die Zusammenarbeit mit einem Autohaus. Beim ersten Polestar Space in Düsseldorf agiert die Autohaus-Gruppe Adelbert Moll GmbH & CO KG als lokaler Partner – ein in der Stadt für sein umfangreiches (Premium-)Sortiment bekannter Autohändler. An dessen Standort in der Berliner Allee ist die allein Polestar gewidmete Ausstellung gestern eingeweiht worden.

Die Eröffnung erfolge zeitgleich mit den ersten Fahrzeuganlieferungen im deutschen Markt, schreibt Polestar in einer begleitenden Pressemitteilung. Beim Vertrieb setzt das Unternehmen auf einen Mix aus Online-Vertrieb und stationären Handel. Dank der Flächen in Innenstadtnähe könnten Konsumenten die E-Autos vor Ort erleben, Testfahrten buchen und sich von kommissionsfreien Experten zu den Fahrzeugen und zum Thema Elektromobilität beraten lassen, heißt es aus der Firmenzentrale. Gekauft werden kann der Polestar 2 dann online. In Düsseldorf sind die Testfahrten für das Fahrzeug nach Angaben des Herstellers übrigens binnen weniger Minuten für die ersten Wochen restlos ausgebucht gewesen.

In Europa – konkret in Schweden – ist das erste Polestar 2-Modell Ende Juli an Kunden übergeben worden. Anfang Juli konnten wir den vielversprechenden Elektro-Neuling außerdem – ebenfalls in Schweden – exklusiv testen und mit Polestar-CEO Thomas Ingenlath über den Marktstart sprechen. Die Volvo-Marke konzentriert sich beim Europa-Launch zunächst explizit auf Schlüsselmärkte wie Norwegen, Schweden, die Niederlande und Deutschland.

