Polestar übergibt erste Kundenfahrzeuge des Polestar 2

Polestar hat mit den Auslieferungen des Polestar 2 früher als geplant begonnen. Am Hauptsitz des Unternehmens in Göteborg wurde jetzt das erste europäische Kundenfahrzeug übergeben – eigentlich sollte das erst im August stattfinden.

Zu den ersten schwedischen Kunden werden sich in der ersten Augustwoche auch die ersten aus Norwegen gesellen. Danach erhalten Kunden in Deutschland, Belgien, den Niederlanden und Großbritannien ihre Autos. Als die ersten Kundenfahrzeuge Ende Juni per Schiff in Belgien eintrafen, hieß es noch, die Auslieferungen sollen im August starten. Nun wurden die ersten Fahrzeuge bereits im Juli an Kunden übergeben.

Bei dem ersten ausgelieferten Fahrzeug handelt es sich um ein Exemplar in der Farbe „Thunder“, einem Grau-Metallic-Lack. „Ich habe meinen Polestar 2 bereits am ersten Tag bestellt“, wird der Kunde Sture Stensson in der Mitteilung des Unternehmens zitiert. „Dies ist mein erstes Elektrofahrzeug. Hierzu habe ich eine Solaranlage auf dem Dach montiert, damit ich es zu Hause problemlos aufladen kann.“

Die Auslieferungen in Deutschland sollen noch im August starten, dann soll auch in Düsseldorf der erste Polestar Space in Deutschland eröffnen. In diesen Stores sollen die Kunden zu den Fahrzeugen beraten werden, von dort aus sind auch Testfahrten möglich. Der Kauf findet aber – wie bei Tesla – ausschließlich digital statt.

polestar.com