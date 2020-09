Briten nehmen Voi bis zu 10.000 Elektro-Tretroller ab

Der schwedische Verleiher Voi wurde für ein exklusives Pilotprojekt mit bis zu 10.000 E-Tretrollern in der britischen Region West Midlands ausgewählt. Die Roller werden zunächst in Birmingham und Coventry verfügbar sein, in den Wochen darauf folgen dann Sandwell, Solihul, Walsall, Wolverhampton und Warwickshire.

In Birmingham und Coventry geht es am kommenden Donnerstag, 10. September, mit jeweils 200 E-Tretrollern los. Das Freischalten der Fahrzeuge wird einen Pfund kosten, die Fahrt an sich 20 Pence pro Minute. Alternativ können Nutzer für 40 Pfund im Monat unbegrenzt lange fahren.

Voi hatte sich in einem vorangeschalteten Ausschreibungsverfahren des Gremiums Transport for West Midlands durchgesetzt. Das 10.000-E-Tretroller-Projekt fußt auf einem Gesetz des britischen Verkehrsministeriums, wonach im ganzen Land die Einführung von E-Scooter-Tests beschleunigt werden soll, um nach dem Covid-19-Schock dazu beizutragen, die Wirtschaft und die Verkehrssysteme auf nachhaltige Weise wieder hochzufahren. Voi will im Zuge des Großauftrags nach eigenen Angaben 120 Arbeitsplätze schaffen. Das Gechäftsareal deckt einer Mitteilung des schwedischen Verleihers zufolge das Einzugsgebiet von 5,9 Millionen Einwohner ab.

Voi eröffnete 2018 seien ersten E-Tretroller-Verleihdienst und ist mittlerweile nach eigenen Angaben in 45 Städten in elf Ländern tätig. Erst vor wenigen Tagen hatte das Unternehmen ein neues Modell vorgestellt, den Voiager 4. Das Fahrzeug ist nach Angaben der Schweden vor allem in puncto Sicherheit weiterentwickelt worden. Es verfügt über Blinker, einen höheren Konnektivitätsgrad sowie eine GPS-Technologie, „die es ermöglicht, Roller in unübersichtlicher städtischer Umgebung auf einen Meter genau zu verfolgen“. Verbaute KI-Komponenten sollen außerdem erlauben, nötige Wartungen und Instandhaltungen besser vorauszusagen, um mehr funktionierende E-Tretroller auf der Straße zu haben.

voiscooter.com