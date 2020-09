Opel nimmt Bestellungen für Zafira-e Life an

Ab sofort ist der neue Opel Zafira-e Life in Deutschland bestellbar. Die Batterie-elektrische Großraumlimousine, die Anfang 2021 in den Handel kommt, startet zu Listenpreisen ab 53.800 Euro.

Da die Auslieferungen erst im kommenden Jahr starten, ist dieser Basispreis wieder mit 19 Prozent Mehrwertsteuer angegeben. Wird der Umweltbonus abgezogen, reduziert sich der Einstiegspreis für den Zafira-e Life M Selection auf 45.825 Euro. Für alle Versionen des Zafira-e Life liegt der Netto-Listenpreis zwischen 40.000 und 65.000 Euro, womit die Baureihe für den reduzierten Umweltbonus qualifiziert ist. Mit 5.000 Euro vom Bund, 2.500 Euro Herstelleranteil und 19 Prozent Mehrwertsteuer auf diesen Herstelleranteil beläuft sich die Brutto-Ersparnis auf 7.975 Euro.

Auffällig ist, dass derzeit der M Selection die günstigste Version des Zafira-e Life ist – also die mittlere Länge von 4,95 Metern, nicht der 4,60 Meter lange S. Für diesen nennt Opel in der Mitteilung einen Basispreis von 56.700 Euro, allerdings in der höherwertigen Edition-Ausstattung. In der BAFA-Liste der förderfähigen Fahrzeuge ist jedoch ein Zafira-e Life S Selection für 44.663,87 Euro netto, also 53.150 Euro brutto aufgeführt. Sobald Opel auf die Anfrage antwortet, ab wann der Zafira-e Life S Selection verfügbar sein wird, reichen wir die Information an dieser Stelle nach. Der 5,30 Meter lange Zafira-e Life L Selection ist bereits jetzt ab 54.625 Euro bestellbar. Diese Version bietet das maximale Ladevolumen von rund 4.500 Litern.

















Der Zafira-e Life S ist unabhängig von der Ausstattung nur mit der 50-kWh-Batterie erhältlich. Beim M und L haben die Kunden die Option, auch eine 75 kWh große Batterie (330 statt 230 Kilometer WLTP-Reichweite) zu bestellen. Der Aufpreis hierfür beträgt unabhängig von der Ausstattung 6.000 Euro brutto. Die teuerste Linie des Zafira-e Life ist somit die Langversion in der Elegance-Ausstattung mit der optionalen 75-kWh-Batterie. Diese Version kostet brutto 72.595 Euro vor Umweltbonus.

Der Antrieb des Zafira-e Life leistet bekanntlich 100 kW. Ab Werk ist ein einphasiger 7,4-kW-Lader verbaut, optional ist ein dreiphasiger 11-kW-Lader erhältlich. Mit Gleichstrom ist die kleine Batterie in 30, die große in 45 Minuten zu 80 Prozent gefüllt, was einer durchschnittlichen Ladeleistung von 80 kW entspricht. Weitere Daten wie etwa die Anhängelast und Informationen zu den Assistenzsystemen finden Sie hier.

Das Nutzfahrzeug-Pendant des Zafira-e Life, der Vivaro-e, ist bereits seit Ende Juli bestellbar. Die Preise beginnen bei 35.650 Euro netto, abzüglich des erhöhten Umweltbonus werden daraus 26.650 Euro netto. Für die größere Batterie berechnet Opel beim Vivaro-e 5.800 Euro brutto.

