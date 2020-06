Opel Zafira-e Life kommt mit bis zu 1.000 Kilo Anhängelast

Opel hat Details zur rein elektrischen Version des Zafira Life genannt, die Anfang 2021 in den Handel kommen soll. Bei der Antriebstechnik des Opel Zafira-e Life gibt es keine Überraschungen.

Sie entspricht der der Schwestermodelle Peugeot e-Traveller und Citroën ë-Spacetourer: Die E-Maschine leistet 100 kW, bei der Batterie stehen zwei Varianten mit 50 oder 75 kWh zur Wahl. Opel wird den Zafira-e Life in drei Längen-Varianten („Small“, „Medium“ und „Large“) anbieten. Damit wird nur der e-Traveller in zwei Längen angeboten, auch Citroën bietet bei der Pkw-Version der Elektro-Vans alle drei Längen an. Bei den Nutzfahrzeug-Pendants Peugeot e-Expert, Citroën ë-Jumpy und Opel Vivaro-e bietet auch Peugeot die kürzeste Version mit 4,60 Metern an.

Der Zafira-e Life übernimmt auch die bekannten Lademöglichkeiten: Ab Werk ist ein einphasiger 7,4-kW-Lader verbaut, optional ist ein dreiphasiger 11-kW-Lader erhältlich. Mit Gleichstrom ist die kleine Batterie in 30, die große in 45 Minuten zu 80 Prozent gefüllt, was einer durchschnittlichen Ladeleistung von 80 kW entspricht.

















Als Option wird Opel eine Anhängerkupplung anbieten, mit der der Stromer Anhängelasten von bis zu 1.000 Kilogramm ziehen kann. Dabei gibt es im Fahrzeug selbst genügend Stauraum, in der „Large“-Version mit 5,30 Metern Länge sind es bis zu 4.500 Liter Ladevolumen. Wer aber alle neun Sitze belegt hat, wird wohl doch zum Anhänger greifen müssen.

Insgesamt legt Opel nach eigenen Angaben beim Zafira-e Life aber Wert auf den Komfort – für den echten Transportereinsatz gibt es den Vivaro-e. Der Zafira-e Life, der bis auf den Namen nichts mit früheren Zafira-Generationen gemeinsam hat, wird hingegen als Shuttle- und Reisemobil positioniert. Die Ledersitze lassen sich in Alu-Schienen variabel verschieben, zur Wahl stehen Konfigurationen mit fünf, sechs, sieben oder acht Sitzen.

– ANZEIGE –

In den Versionen mit langem Radstand (also den Längen „Medium“ und „Large“) ist zudem eine Lounge-Ausstattung erhältlich, die sich durch elektrisch beheizbare Vordersitze mit Massagefunktion auszeichnet, aber auch vier besonders bequeme Ledersessel im Fond.

Für den Fahrer bietet der Zafira-e Life einige Fahrassistenzsysteme, um den Komfort und die Sicherheit zu erhöhen. Das Fahrzeug verfügt über eine Frontkamera und ein Abstandsradar, was verschiedene Funktionen vom Fußgänger-Notbremsassistent bis zum adaptiven Tempomaten ermöglicht. Zudem gibt es – laut Opel einzigartig in der Klasse – ein farbiges Head-up-Display.

Der Zafira-e Life soll ab Sommer bestellbar sein und Anfang 2021 zu den Kunden kommen. Die Preise nennt Opel in der Mitteilung noch nicht – diese werden wohl erst zum Bestellstart veröffentlicht.

opel.com