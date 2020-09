Basel schreibt E-Busse aus / Beschaffung in zwei Etappen

Die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) streben an, bis zum Jahr 2027 ihre gesamte Busflotte auf elektrisch betriebene Busse umzustellen. In den kommenden Tagen soll nun die Ausschreibung für die ersten 62 Fahrzeuge starten, die 2022 in Betrieb gehen sollen.

Für die komplette Flottenumstellung ist die Beschaffung von insgesamt 126 Elektrobussen in zwei Etappen geplant. Den nun bestellten 62 Exemplare sollen also später 64 weitere E-Busse folgen, deren Dienstantritt für 2027 vorgesehen ist. Das Gesamtvorhaben kostet laut BVB rund 360 Millionen Franken (rund 334 Millionen Euro), darunter entfallen rund 147 Millionen Franken (rund 136 Millionen Euro) auf die Beschaffung der E-Busse.

Die restlichen Investitionen fließen in den Neubau des Busdepots Garage Rank, in die Einrichtung von provisorischen Depots und in den Aufbau der Ladeinfrastruktur. Ebenfalls öffentlich ausgeschrieben haben die BVB entsprechend die Planungsleistungen für die Garage Rank. Diese entspreche nicht mehr den heutigen Anforderungen, heißt es in einer begleitenden Pressemitteilung. Sie werde zwischen 2023 und 2027 vollständig neu gebaut – und zwar derart, dass dort zu einem späteren Zeitpunkt auch Wohnraum realisiert werden könne.

Während der Bauphase werden die Busse in zwei provisorischen Depots abgestellt: Auf dem Swisslife-Areal im Klybeck (ehemaliges BASF-Areal) und in der Messehalle 3. Die Depot-Ladeinfrastrukur an diesen zwei Orten sowie später in der Garage Rank werden von den Industriellen Werken Basel (IWB) errichtet. Hinzu kommen Ladegeräte an fünf Endhaltestellen zum schnellen Zwischenladen während des Betriebs, konkret an den Busstopps Bottmingen Schloss, EuroAirport, Kleinhüningen, Riehen Bahnhof und Wyhlen Siedlung.

