DSW21 will 30 Elektrobusse für Dortmund beschaffen

Das Dortmunder Verkehrsunternehmen DSW21 wird im Rahmen des Projekts „StromFahrer“ insgesamt 30 Elektrobusse beschaffen. Diese sollen Fahrgäste ab spätestens Mitte 2022 auf den Linien 470, 440 und 437 befördern. Land und Bund schießen Fördergelder in Höhe von voraussichtlich 17,8 Millionen Euro zu.

Die drei stark frequentierten Linien 470, 440 und 437 sind miteinander verknüpft und umfassen 39 Straßenkilometer von Mengede bis nach Sölde. DSW21 teilt mit, sie bewusst für den Premieren-Einsatz ausgewählt zu haben. Die Linien böten ausreichende Möglichkeiten, die Auswirkungen der Elektromobilität im Hinblick auf Umwelt, Personal, Betrieb, Technik und Fahrgäste unter die Lupe zu nehmen. „Wegen der eingeschränkten Batterie-Reichweiten werden wir beispielsweise am Betriebshof in Brünninghausen eine Umsteigehaltestelle einrichten, an der die E-Busse getauscht werden. Natürlich interessiert uns auch, wie die Fahrgäste so etwas aufnehmen“, äußert Betriebsleiter Ralf Habbes.

Im Beschaffungsprozess steht das Verkehrsunternehmen noch ganz am Anfang. Der Aufsichtsrat hat dieser Tage grünes Licht erteilt und die geplanten Investitionen von rund 24 Millionen Euro freigegeben (zu denen die oben genannten Fördergelder hinzukommen). Neben dem Kauf der E-Busse wird DSW21 Teile dieser Summe auch in die Ladeinfrastruktur und den Netzausbau stecken. Unter anderem müsse eine 8 MW starke Stromleitung zum Betriebshof gelegt werden, in dem die E-Busse künftig per Pantograph geladen werden sollen. Auch der Aufbau von mindestens drei Trafostationen und die Installation eines Betriebshof-Managementsystems stünden auf der Agenda.

„Unsere Busflotte zählt bereits heute zu den modernsten in ganz Nordrhein-Westfalen“, sagt DSW21-Verkehrsvorstand Hubert Jung. „Mit den 30 emissionsfreien Fahrzeugen wollen wir die Elektrobustechnologie in unserer Flotte etablieren und einen Beitrag zur Verminderung der Lärm- und Abgasimmissionen in Dortmund leisten.“ Zurzeit besteht die Flotte des Verkehrsunternehmens aus 172 Diesel- und Hybridbussen.

einundzwanzig.de