Mannheim nimmt 100. Ladepunkt in Betrieb und plant HPC-Ausbau

Das Energieunternehmen MVV hat den 100. Ladepunkt im Stadtgebiet von Mannheim in Betrieb genommen – darunter fast ausschließlich AC-Geräte. In der nächsten Ausbaustufe, die voraussichtlich noch in diesem Jahr starten wird, setzt MVV verstärkt auf HPC-Ladesäulen mit 150 kW und mehr.

Konkret hat das in Mannheim beheimatete Energieunternehmen im Zuge seines vom Bund geförderten Ladeinfrastrukturprogramms MaLIS 1 & 2 („Mannheimer Ladeinfrastruktur“) seit dem Startschuss 2017 insgesamt 98 Ladepunkte mit je 22 kW, einen Ladepunkt mit 43 kW sowie einen DC-Ladepunkt mit 50 kW errichtet. Aktuell läuft die zweite Ausbaustufe (MaLIS 2), in deren Zuge noch 26 weitere AC-Ladepunkte hinzukommen. Noch vor Ablauf des Jahres will die MVV dann bereits die dritte Ausbaustufe (MaLIS 3) starten, die im Raum Mannheim die Errichtung von 16 HPC-Ladepunkten mit 150 bis 350 kW und zusätzlich die Installation von nochmals 22 AC-Ladepunkten à 22 kW vorsieht.

Alle MaLIS-Ladesäulen sind übrigens in das neue regionale Netzwerk TENK integriert, das MVV, die Technischen Werke Ludwigshafen und die Stadtwerke Heidelberg in Abstimmung mit den Städten Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg Mitte September ins Leben gerufen haben. Fahrer von Elektroautos können in den drei benachbarten Städten seitdem anbieterübergreifend an mehr als 180 Ladepunkten laden.

„Elektromobilität ist ein wichtiger Bestandteil der Energiewende. Daher engagiert sich MVV hier in Mannheim in vielen unterschiedlichen Bereichen: von der Ladeinfrastruktur für E-Autos über Verkehrsmessungen im Rahmen von Smart City-Anwendungen bis hin zu Car-Sharing-Angeboten wie Franklin mobil“, sagt Ralf Klöpfer, Mitglied des Vorstands der MVV Energie AG. Das Unternehmen biete außerdem Ladelösungen für die E-Firmenflotten sowie eine flexible Kombination aus Photovoltaikanlage, Batteriespeicher und Ladebox im Privathaushalt für das Aufladen des E-Autos mit Sonnenstrom direkt vom eigenen Hausdach.

mvv.de