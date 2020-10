Seat baut Batterielabor nahe Barcelona

Seat hat in seinem Werk mit dem Bau eines Batterielabors begonnen. Mit einer Investition von mehr als sieben Millionen Euro wird das neue Zentrum verschiedene Batteriesysteme für Elektro- und Hybridfahrzeuge entwickeln und testen. Das künftige Gebäude, dessen Bau im April 2021 abgeschlossen sein soll, wird eine Fläche von rund 1.500 Quadratmetern bieten.

Die VW-Tochter sieht in der Investition in das neue Test Center Energy (TCE) auch eine Bestätigung seiner Elektrifizierungs-Pläne. Das Batterielabor entsteht in dem Seat-Stammwerk Martorell in der Nähe von Barcelona. Die Testkapazität gibt Seat in der Mitteilung mit 1,3 MW an.

In den Laboren sollen die Entwickler alle E-Komponenten von Elektrofahrzeugen testen und bewerten können. Also Batteriezellen und -module, Mittel- und Hochspannungsbatterien sowie verschiedene Ladegeräte, wie Seat ausführt. Zudem gebe es Pläne für mehrere Klimakammern, in denen die Hochvoltspeicher unter extremen klimatischen Bedingungen getestet werden können. Neben den Laboren soll es auch eine für Elektrofahrzeuge ausgerüstete Werkstatt geben, an der die Techniker an bis zu sechs Fahrzeugen gleichzeitig arbeiten können sollen.

Seat arbeitet nach eigenen Angaben bereits seit 2010 in einem Labor an Niedrig-, Mittel- und Hochspannungsbatterien. Das neue TCE soll auch an diese Einheit angegliedert werden. In den vergangenen zehn Jahren will Seat dort für nationale und internationale Forschungsprojekte mehr als 2.000 Testfälle durchgeführt haben.

„Seat engagiert sich seit Jahren für die Elektrifizierung des Unternehmens und der Bau dieses einzigartigen neuen Testzentrums Energy in Spanien ist ein fester Schritt in diese Richtung“, sagt Seats Entwicklungschef Werner Tietz. „Dieses neue Batterielabor wird es uns ermöglichen, die Energiesysteme zukünftiger Hybrid- und Elektrofahrzeuge zu entwickeln und so zur Schaffung einer nachhaltigen Elektromobilität beizutragen.“

