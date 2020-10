Heuliez baut 37 E-Busse für Region um Marseille

Der französische Gemeindeverband Métropole d’Aix-Marseille-Provence hat mit einem Rahmenvertrag bis zu 50 Elektrobusse bei Heuliez Bus bestellt, die bis Ende 2022 ausgeliefert werden sollen. Konkret beauftragt hat die Metropolregion jetzt den Bau von 37 E-Bussen des Typs Heuliez GX 337 Elec.

Der Verband Métropole d’Aix-Marseille-Provence vertritt 92 Gemeinden mit zusammen knapp zwei Millionen Einwohnern im Süden Frankreichs. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Marseille. Vier E-Solobusse von Heuliez hat Betreiber Keolis im Auftrag des Gemeindeverbands bereits dieses Jahr in Betrieb genommen. Fix ist jetzt, dass 37 weitere GX 337 Elec folgen werden. Als Option sind im Vertrag beider Partner nochmals 13 Exemplare vermerkt.

Hergestellt werden die Busse in Rorthais im Westen Frankreichs. In Europa hat Heuliez nach eigenen Angaben inzwischen mehr als 400 E-Busse des Typs GX Elec abgesetzt. Die Exemplare für die Métropole d’Aix-Marseille-Provence sind zwölf Meter lang und bieten Sitzplätze für 27 Fahrgäste. An Bord haben sie ein NMC-Batteriepack mit 350 kWh Speicherkapazität – verstaut auf dem Dach und im Heckbereich – und einen Elektromotor mit 160 kW Leistung. Geladen werden sie über Nacht im Depot.

In Deutschland werden die E-Busse der GX-Elec-Baureihe von Heuliez unter anderem von Iveco vermarktet – und zwar unter dem Markennamen E-Way. Wie Iveco erst kürzlich mitgeteilt hat, ist der E-Way hierzulande sowohl in Midi- (zwei Längen), Standard- und Gelenkbus-Ausführung erhältlich. Für jede Variante bieten die Franzosen mehrere Batteriekonfigurationen an.

sustainable-bus.com, heuliezbus.com