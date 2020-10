Tesla-Forscher präsentieren Batterie mit über drei Millionen Kilometern Lebensdauer

Die Tesla-Batterieforscher rund um Jeff Dahn haben aktualisierte Testergebnisse zu ihren Batteriezellen vorgestellt. Statt einer Million Meilen sollen die Akkus nun 10.000 Zyklen halten und dabei Fahrstrom für mehr als zwei Millionen Meilen bieten – also rund 3,2 Millionen Kilometer.

Dabei bezieht sich „Electrek“ auf einen bei YouTube veröffentlichten Vortrag von Jeff Dahn, in dem der Leiter des kanadischen Batterie-Forschungsinstituts neue Ergebnisse bei den Arbeiten an besonders langlebigen Batteriezellen vorstellte. Mit „speziellen Additiven“ sollen die Batterien 10.000 Zyklen aushalten können. Bei relativ konservativ angenommenen 350 Kilometern Reichweite pro Zyklus (also einer vollständigen Ladung von 0 auf 100 Prozent), wären das sogar 3,5 Millionen Kilometer. Ob nun 3,2 oder 3,5 Millionen Kilometer: Die im September 2019 angekündigten eine Million Meilen oder 1,6 Millionen Kilometer scheinen deutlich überboten.

Würden die Zellen pfleglicher behandelt, also nicht der komplette Lade-Hub von 0 auf 100 Prozent genutzt, sollen die Zellen laut Dahn sogar 15.000 Zyklen halten. In der Tat zeigen von „Electrek“ veröffentlichte Grafiken aus dem Vortrag bei einem Lade-Hub von 0 auf 80 Prozent eine deutlich konstantere Zell-Kapazität über 10.000 Zyklen als bei einem Lade-Hub von 0-90 Prozent oder 0-100 Prozent.

Werden die Batterien nur um 25 bis 50 Prozent ihrer Kapazität entladen, würden sie nahezu keine Degradation aufweisen. Das ist ein Ladestand-Bereich, den in der Praxis viele Elektroauto-Fahrer nutzen – der Akku wird recht selten auf weniger als 20 Prozent entladen, auf der anderen Seite selten über 80 Prozent geladen.

– ANZEIGE –

Free Best Practices Webinar “eMobility for Retailers – How eDrivers can increase your Revenue” by has·to·be gmbh. Get industry insights, learn how to boost customer experience and loyalty with eMobility infrastructure and how to build up the loyalty of your shoppers. eMobility expert Andreas Blin will host this exceptionally exciting webinar on October 22nd, 11:00 a.m. CET.

Register now for free!