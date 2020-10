BMS von Lion Smart für maritime Anwendung zertifiziert

Lion Smart hat für die Modifizierung seines Batterie-Management-Systems (BMS) für maritime Antriebskonzepte jetzt offiziell die DNV GL-Zertifizierung erhalten. Mit dem abgeschlossenen Zertifizierungsprozess ist das entwickelte Gesamtsystem jetzt zur Serienproduktion freigegeben.

Ursprünglich hat Lion Smart seine modulare Batterielösung für einen Kunden an die Erfordernisse maritimer Anwendungen angepasst. Namentlich nennt der Hersteller diesen Kunden in der aktuellen Mitteilung nicht. Es dürfte sich aber um das Projekt mit EAS Batteries zur Entwicklung eines Hybridmoduls in der Schifffahrt handeln. Erstmals vorgestellt hatte EAS die Hybridlösung 2019 auf der Electric & Hybrid Marine World Expo 2019 in Amsterdam. Lion Smart steuert für die Lösung sein für diesen Anwendungsfall modifiziertes BMS bei.

Das nun zertifizierte System verfügt vor allem über Anpassungen in Hinblick auf sicherheitskritische Funktionen. Das Unternehmen mit Sitz in Garching (Mutterkonzern ist Lion E-Mobility aus der Schweiz) nennt Hardware-Sicherheitsschaltungen und spezielle Software als Stichwörter. Grundsätzlich setzt sich das System aus 24 Messmodulen (LMMs) von bis zu 288 Zellen in Serie zusammen. Je nach Applikation seien Maximalspannungen von mehr als 1.000 Volt möglich, teilt Lion Smart mit. Damit könne das BMS auch im höheren Spannungs- und Leistungsbereich problemlos eingesetzt werden. Als Bestandteil einer Hybridlösung sind mit dem BMS nach Angaben des Herstellers Kraftstoffeinsparungen von rund 25 bis 50 Prozent möglich.

Laut Geschäftsführer Thomas Hetmann ist das zertifizierte BMS auch für den Einsatz in ähnlich anspruchsvollen Anwendungen interessant, „beispielsweise im Bereich stationärer Speicher oder der allgemeinen Industrie“. Zu Abnehmern aus der Autoindustrie zählten zuvor bereits der Schweizer Hersteller Fox Automotive und Kreisel Electric.

lionemobility.de