Nico Rosberg gründet eigenes Extreme-E-Team

Nach Lewis Hamilton gründet auch Nico Rosberg ein Team für die elektrischen Offroad-Rennserie Extreme E. Rosberg Xtreme Racing (RXR) ist das inzwischen neunte Team, das sich für die Extreme E eingeschrieben hat.

Die Rennsport-Rivalität der beiden Formel-1-Weltmeister und früheren Mercedes-Teamkollegen geht nun also in der Extreme E weiter – wenn auch jeweils in der Rolle als Team-Eigentümer. Für Rosberg Xtreme Racing greift Nico Rosberg auf die Infrastruktur des Team Rosberg auf, das von dessen Vater Keke (ebenfalls Formel-1-Weltmeister) bereits 1994 gegründet wurde. Das Team Rosberg ist derzeit noch als Audi-Kundenteam in der DTM unterwegs.

Nach seinem Karriereende in der Formel 1 2016 hat sich Nico Rosberg als Unternehmer und Investor im Bereich der nachhaltigen Mobilität engagiert. So ist er unter anderem Teilhaber der Formel E geworden und hat 2019 das „Greentech Festival“ als „globale Plattform für wegweisende grüne Technologien und einen nachhaltigen Lebensstil“ gegründet.

Wie schon Lewis Hamilton bei dem Einstieg seines Teams X44 begründet auch Rosberg das Engagement von RXR mit dem Fokus der Serie, das Publikum über die Folgen der ökologischen Krise aufzuklären. „Die Serie bietet eine einmalige Gelegenheit, nicht nur das globale Bewusstsein für den Klimawandel zu stärken, sondern auch Maßnahmen im Kampf dagegen anzuregen“, sagt Rosberg. „Seit meinem Ausstieg als aktiver Fahrer in der Formel 1 dreht sich meine Karriere um nachhaltige Technologien. Es ist unglaublich erfüllend, dies mit meiner Leidenschaft für den Rennsport verbinden zu können.“

