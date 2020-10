Citroën kreiert Wallbox-Servicepaket für E-Auto-Käufer

In Deutschland bietet Citroën Käufern seiner Modelle ë-C4, ë-SpaceTourer, ë-Jumpy und C5 Aircross Hybrid in Kooperation mit inno2grid ab sofort eine Wallbox samt Prüfungs-, Installations- und Wartungsservice an. Zur Auswahl stehen drei Installationspakete.

Wer sich für ein Ladekabel und die Wallbox aus Citroëns Zubehörangebot entscheidet, der kann sich anschließend alle für die Installation nötigen Arbeiten – von einem Vor-Ort-Check bis hin zur Inbetriebnahme – von zertifizierten inno2grid-Elektrikern erledigen lassen. Je nach Aufwand stehen drei Pakete ab 467, 805 bzw. 1.661 Euro zur Verfügung. Nach der Inbetriebnahme kümmern sich die inno2grid-Experten je nach Bedarf auch um die Wartung der Wallbox.

Im Base-Paket ist ein Online-Pre-Check, die Wallbox-Installation an vorhandener Unterverteilung und die zugehörige Leitungsverlegung inbegriffen. Das Get-Started-Paket mit ähnlichem Leistungsumfang kommt zum Einsatz, wenn eine Unterverteilung mit Sicherungen und Schutzschaltern noch installiert werden muss. Und das Premium-Paket umfasst zusätzlich einen Vor-Ort-Check, die Inbetriebnahme der smarten Wallbox und die Einrichtung des Online-Zugriffs.

de-media.citroen.com