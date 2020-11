Rivian öffnet kommende Woche den Konfigurator

Für den R1T soll die 400-Meilen-Batterie im Januar 2022 verfügbar sein, Preise und weitere Leistungsdaten nennt Rivian aber noch nicht. Der R1S soll zunächst nur mit der 300-Meilen-Batterie, dafür aber einem Fünf- oder Siebensitzer-Innenraum, verfügbar sein. Wann die größte Batterie in das E-SUV kommt, will Rivian zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Dann soll auch der Start der kleinsten Batterie in beiden Modellen verkündet werden. Auffällig: Hier spricht Rivian inzwischen von 250 Meilen, also 402 Kilometern Reichweite. electrek.co , rivianownersforum.com , rivian.com

