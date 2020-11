NewMotion schränkt offenbar nicht eichrechtskonforme Ladestationen ein

Die niederländische Shell-Tochter NewMotion hat wohl die Abrechnung nicht eichrechtskonformer Ladestationen in Deutschland abgeschaltet. Für die Betreiber und Nutzer dieser Stationen hat das weitreichende Folgen. Abhilfe schafft meist nur eine neue Ladestation.

Über das Abschalten der Abrechnungs-Funktion wird seit dem Wochenende in verschiedenen Foren und Social-Media-Plattformen diskutiert. Quelle ist jeweils Ralf Wagner, der auch im März als Erster über die Kündigung von Kleinkunden bei NewMotion berichtet hatte. Laut Wagner ist nach dem Abschalten der Abrechnung an den Ladepunkten nur noch das Laden mit Ladekarten möglich, die explizit an der Station eingemeldet seien. Darunter fallen etwa Ladekarten von Mitarbeitern, die mit den Ladepunkten des Arbeitgebers verknüpft sind.

Mit den Ladekarten von Roaminganbietern ist das Laden somit nicht mehr möglich. „Im öffentlichen Bereich ist damit das laden an NewMotion praktisch tot, da die allermeisten Ladestationen nicht eichrechtskonform sind“, schreibt Wagner. Die von NewMotion angebotene Lösung sei ein Kompletttausch der Station „gegen entsprechendes Aufgeld“.

Aber auch bei den eigenen Ladekarten, die weiterhin funktionieren, berichtet Wagner von einem Bug: Die Ladepunkte selbst übernehmen offenbar nicht mehr die zentral hinterlegte Liste an Firmen-Ladekarten, sobald die Liste aktualisiert wird. Eine neue Ladekarte müsste also theoretisch an allen Ladepunkten händisch eingetragen werden.

NewMotion hat auf eine Bitte um Stellungnahme von electrive.net bisher nicht reagiert. Sollten wir noch eine Aussage von NewMotion erhalten, reichen wir die Information an dieser Stelle nach. Die eichrechtskonformen Ladepunkte von NewMotion – zu erkennen an dem Display im Gehäuse – funktionieren weiterhin auch mit fremden Ladekarten. Wie viele Ladepunkte das sind, ist aber nicht bekannt.

Probleme mit der Umstellung auf die eichrechtskonforme Abrechnung bei NewMotion sind nicht neu. Wie wir im Frühjahr berichtet hatten, musste ein Stadtwerk im Jahr 2018 die erst im Jahr zuvor installierten NewMotion-Ladeboxen ersetzen, da sich diese nicht eichrechtskonform umrüsten ließen.

