Quickpac beschafft 75 weitere Renault Kangoo Z.E.

Der Schweizer Paketdienstleister Quickpac hat ein neues Depot in Dietikon eröffnet und 75 weitere Elektrofahrzeuge in Betrieb genommen. Mit insgesamt 176 Renault Kangoo Z.E. verfügt Quickpac nach eigenen Angaben über die größte Elektroautoflotte der Schweiz.

Von Dietikon aus will Quickpac, eine 2019 gegründete Division der Quickmail AG, künftig weite Teile der Kantone Aargau, Zug und Zürich bedienen. Daneben verfügt das Unternehmen über bestehende Depots in Winterthur und Hägendorf. Der Standort in Dietikon sei in drei Monaten installiert und 55 neue Paketzusteller eingestellt worden, heißt es in einer begleitenden Mitteilung. Im Laufe des kommenden Jahres soll sich diese Anzahl verdoppeln. Quickpac kann mit den drei Depots und den 176 Kangoo Z.E. in Betrieb nun nach eigenen Angaben täglich bis zu 25.000 Pakete befördern.

„Wir freuen uns, dass durch das neue Paketzentrum noch mehr Empfängerinnen und Empfänger in der Schweiz davon profitieren können, dass ihre Pakete emissionsarm und leise zugestellt werden“, äußert Thomas Ulmann, COO von Quickpac. Für 2021 plant Quickpac die Eröffnung weiterer Depots und sucht derzeit nach Standorten in den Regionen Bern, St. Gallen, Oberer Zürichsee, Luzern und Basel.

Bei der Quickmail AG handelt es sich um den einzigen privaten Briefdienstleister der Schweiz. Ihre Division Quickpac setzt bei der Paketzustellung ausschließlich auf Elektrofahrzeuge. Zum Dienstleistungsangebot gehört zudem die Zustellung in vier Geschwindigkeiten (von „Economy“ bis „SameDay“), eine spezielle Abendzustellung und laufend aktualisierte Informationen zum Zustellzeitpunkt.

quickpac.ch