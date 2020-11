Europcar nutzt NewMotion-Ladenetz

Der Ladeinfrastruktur-Anbieter NewMotion hat eine Kooperation mit dem Fahrzeugvermieter Europcar geschlossen. NewMotion stellt der Europcar Mobility Group sein Lade-Ökosystem für Elektroautos zur Verfügung.

Die Zusammenarbeit erstrecke sich von intelligenten Ladepunkten bis hin zum Zugang zur Business Hub-Plattform, mit der sich die Ladeinfrastruktur überwachen, verwalten und kontrollieren lassen, so die Shell-Tochter in einer Mitteilung. Damit soll Europcar die Ladeinfrastruktur an seinen Standorten aus einer Plattform heraus betreiben können.

Für Europcar-Kunden wichtig: Wer von dem Fahrzeugvermieter ein Elektroauto auslieht, soll künftig eine NewMotion-Ladekarte – und damit Zugang zu über 170.000 Ladepunkten in Europa – erhalten. Wie die so gestarteten Ladevorgänge abgerechnet werden, geht aus der Mitteilung von NewMotion aber nicht hervor.

Europcar hat sich zum Ziel gesetzt, dass bis Ende 2023 mehr als ein Drittel der Mietflotte aus BEV, PHEV oder HEV besteht. Damit will das Unternehmen „verantwortungsvoll und nachhaltig attraktive Alternativlösungen zum Besitz eines eigenen Fahrzeugs anbieten“.

– ANZEIGE –

„Immer mehr Menschen fahren elektrisch und möchten auch dazu in der Lage sein, wenn sie ein Fahrzeug mieten“, sagt Melanie Lane, CEO von NewMotion. „Gemeinsam ermöglichen wir es mehr Menschen, mit einem sauberen Antrieb zu fahren. Dabei bieten wir für alle Fahrzeuge in der Flotte ein nahtloses Fahrerlebnis.“

Die nun vereinbarte Partnerschaft soll der Mitteilung zufolge ab Januar 2021 schrittweise umgesetzt werden. Wann die einzelnen Maßnahmen gelten – etwa die Ladekarte bei E-Auto-Miete – wurde nicht genannt.

newmotion.com