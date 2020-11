Tesla denkt über Europa-Modell nach

Tesla will in seinem geplanten Designzentrum in Berlin offenbar auch mindestens ein eigenes Modell für Europa entwickeln. Elon Musk deutete jetzt schon eine mögliche Karosserieform des noch unbekannten Elektroautos an.

Das geplante neue Tesla-Modell für Europa, das im neuen Designzentrum in Berlin entwickelt werden soll, wird laut Musk voraussichtlich ein Kompaktauto, möglicherweise im Stile eines „Hatchback“. Das sagte Musk im Rahmen der Europäischen Konferenz zur Batteriezellfertigung, bei der der Tesla-Chef eigentlich zur nächsten Generation der Batteriezell-Technologie befragt wurde.

Mit einem eigenen Modellen will Tesla die Design-Zentren in Deutschland und China aufwerten. „Ich denke, es gibt in Europa viele Talente, talentierte Designer und Ingenieure. Und viele der besten Leute wollen irgendwo arbeiten, wo sie originelle Designarbeiten machen“, so Musk.„Sie wollen nicht nur die europäische Version von etwas machen, das in Kalifornien entworfen wurde.“

Bereits kurz nachdem Musk ein eigenes Designzentrum für China angekündigt hatte, wurde im Januar 2020 die Skizze eines bisher noch unbekannten Kompakt-Modells veröffentlicht. Eine seriennähere Version des Modells wurde seitdem aber nicht gezeigt.

In seinem Vortrag deutete Musk an, dass der europäische Tesla etwas kompakter werden könnte – inspiriert von einem persönlichen Erlebnis. Bei einem seiner Besuche in Deutschland rund um die Gigafactory seien er und seine Begleiter in Berlin in einem Model X unterwegs gewesen. „Es hat eine ganze Weile gedauert, bis wir einen Parkplatz gefunden hatten, der groß genug war“, so der Tesla-Chef, der seit Jahren in Kalifornien lebt. „In den USA sind Autos aus persönlichen Geschmacksgründen tendenziell größer und in Europa eher kleiner.“ Er wolle eine Antwort auf die Frage liefern, was die meisten Menschen in einer bestimmten Region wollen.

Einen aktualisierten Zeitplan für das Designzentrum – und damit auch für das dort entworfene Modell – nannte Musk aber nicht. Auch der genaue Standort in der deutschen Hauptstadt ist noch nicht bekannt. Klar scheint bisher nur, dass das Designzentrum entgegen früherer Gerüchte nicht auf dem Berliner Euref-Campus entstehen wird.

Tesla erreicht 500 Milliarden Dollar Börsenwert

Zudem hat Tesla eine weitere wichtige Marke beim Börsenwert erreicht: Zu Börsenschluss am Dienstagabend war jede Tesla-Aktie 555,38 Dollar wert, womit das Unternehmen auf eine Marktkapitalisierung von 527 Milliarden Dollar (442 Milliarden Euro) kam und damit erstmals über 500 Milliarden Dollar schloss.

Die Tesla-Aktie profitierte dabei von dem anhaltenden Kurs-Anstieg nach der Ankündigung, dass die Aktie im Dezember in den wichtigen US-Börsenindex S&P 500 aufgenommen wird – seitdem hat Tesla 35 Prozent an Wert gewonnen. Dazu kam, dass US-Präsident Donald Trump seine Blockade-Haltung gegen seinen gewählten Nachfolger Joe Biden aufgab und die Amtsübergabe einleitete, was die US-Aktien allgemein beflügelte.

