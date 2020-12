Schwedischer ÖPNV-Betreiber bestellt 22 E-Busse bei MAN

Der Busbetreiber Nobina Sverige hat bei MAN Truck & Bus 22 Elektrobusse des Typs Lion’s City E geordert, deren Serienproduktion in Polen kürzlich angelaufen ist. Die 22 E-Busse werden ab Juni 2021 in Malmö zum Einsatz kommen.

Eine Überraschung ist der nun verkündete Deal mit Nobina nicht: Bereits in der Pressemitteilung zu dem Produktionsstart des Lion’s City E hatte MAN die Order der 22 Fahrzeuge für Malmö erwähnt, dabei aber keine Details genannt.

Ausgeliefert werden sollen die Stadtbusse laut MAN im Mai kommenden Jahres. Mitte Juni 2021 sollen sie den Betrieb in Malmö aufnehmen. Die 12-Meter-Solobusse verfügen demnach über eine Batteriekapazität von 480 kWh, die Reichweite beziffert MAN mit 200 bis 270 Kilometern. Jeder Bus soll bis zu 88 Passagiere (davon 35 auf Sitzplätzen) transportieren können.

Zudem soll sich der Lion’s City E für die Fahrgäste durch seinen hohen Klima-Komfort auszeichnen. Auch für den Fahrer geben es einen „Fahrerarbeitsplatz unter Einhaltung moderner Ergonomie-Regeln mit perfektem Überblick für erhöhte Sicherheit“.

MAN verzeichnet damit nach dem Auftrag der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) über 17 Lion’s City E die erste größere Bestellung für seine Elektrobusse außerhalb Deutschlands. „Dies zeigt deutlich, wie groß das internationale Interesse an innovativer und zukunftsweisender Antriebstechnologie ist“, sagt Rudi Kuchta, Head of Business Unit Bus bei MAN Truck & Bus.

Nobina ist mit rund 7.600 Mitarbeitern und einem Umsatz von 840 Millionen Euro der größte Busbetreiber in Nordeuropa. In Malmö werden die MAN-Fahrzeuge aber nicht die ersten Elektrobusse sein: Nobina hatte Anfang des Jahres 60 E-Gelenkbusse bei Volvo für den Einsatz in der südschwedischen Stadt bestellt. Für andere Städte in Skandinavien hatte Nobina in mehreren Losen E-Busse bei dem chinesischen Hersteller BYD geordert.

