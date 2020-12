Hindenburg Research nimmt Kandi ins Visier

Nach den folgenschweren Betrugsvorwürfen gegen Nikola knöpft sich der Short Seller Hindenburg Research nun den nächsten Elektrofahrzeug-Hersteller vor: den chinesischen Kleinwagenbauer Kandi, der seit diesem Jahr auch in den USA aktiv ist.

Kern der Behauptungen von Hindenburg: Kandi „verkaufe“ einen großen Teil seiner E-Autos an mit dem Unternehmen verbundene Scheinfirmen. Das soll bei fast 64 Prozent der Verkäufe von Kandi in den letzten zwölf Monaten der Fall gewesen sein. Kandi dementiert und will die Vorwürfe widerlegen.

