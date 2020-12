EU beschließt schärfere Klimaschutzziele bis 2030

Die EU hat ehrgeizigere Klimaschutzziele bis 2030 beschlossen. Bis zu diesem Zieljahr sollen die CO2-Emissionen jetzt um mindestens 55 Prozent im Vergleich zu 1990 gesenkt werden. Bisher war eine Minderung des CO2-Ausstoßes von lediglich 40 Prozent bis 2030 eingeplant.

Auf diese neue Zielmarke haben sich die 27 Staats- und Regierungschefs auf dem EU-Gipfel in Brüssel geeinigt, wie EU-Ratspräsident Charles Michel auf Twitter mitteilte. Europa sei laut Michel „im Kampf gegen den Klimawandel führend“. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begrüßte den Entschluss ebenfalls.

Die EU hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu sein. Als Zwischenschritt waren bisher die genannten 40 Prozent CO2-Reduzierung bis 2030 angedacht. Um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen, sei eine Verschärfung nötig gewesen, so der Tenor.

Europe is the leader in the fight against climate change.

We decided to cut our greenhouse gas emissions of at least 55% by 2030. #EUCO pic.twitter.com/XfoCacHoq0

— Charles Michel (@eucopresident) December 11, 2020