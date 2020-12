Enel X liefert Ladelösung für Vestas Firmenstandorte

Der Windkraftanlagen-Hersteller Vestas beauftragt Enel X mit der Lieferung der Ladeinfrastruktur zur Elektrifizierung seiner Unternehmensflotte in den 15 wichtigsten Märkten Europas und Amerikas. Enel X stellt Vestas dafür seine Cloud-basierte Ladeplattform sowie 370 Ladegeräte bereit.

Vestas hat bei Enel X sowohl Ladegeräte des Typs JuiceBox als auch des Typs JuicePole bestellt. Bei Ersteren handelt es sich um mobile AC-Lader, bei Letzteren um AC-Geräte, die zwei Fahrzeuge gleichzeitig über eine RFID-Karte oder eine App aufladen können. Wie groß die Flotte ist, die an dieser Ladeinfrastruktur künftig laden soll, sagen die Partner nicht. Vestas hat in den vergangenen Jahren nach eigenen Angaben mehr als 122 GW an Windenergieanlagen in 82 Ländern installiert, von denen sich aktuell mehr als 108 GW in Betrieb befinden. Das Unternehmen mit Sitz in Dänemark verfügt über weltweit über mehr als 25.500 Mitarbeiter.

Die Zusammenarbeit mit Enel X ist nach Angaben des Konzerns ein wichtiger Schritt in Richtung des Ziels, bis 2025 alle Verbrenner-Fahrzeuge in der Unternehmensflotte auszumustern. Vestas hat sich zudem verpflichtet, bis 2030 kohlenstoffneutral zu wirtschaften – und zwar ohne Zuhilfenahme von Kompensationen.

„Wenn die Energiewende weltweit gelingen soll, sind die Branchenführer in der Pflicht, den angestrebten Wandel umzusetzen“, sagt Vestas-CEO Anders Nielsen. „Eines unserer Hauptziele bei Vestas ist es, nachhaltigere Energiesysteme zu ermöglichen, indem wir den verstärkten Einsatz von erneuerbaren Energien über den Stromsektor hinaus auch im Transportsektor unterstützen. Indem wir uns mit Enel X zusammenschließen, können wir den Effekt in unserem eigenen globalen Fußabdruck stolz demonstrieren und helfen, den Weg für eine nachhaltigere Zukunft zu ebnen.“

Über den Aufbau von Ladeinfrastruktur bei Vestas in besagten 15 Märkten hinaus wollen beide Firmen auch zusammen an innovativen Lösungen für die Energiewende arbeiten. Erörtert werden sollen vor allem Kooperationen in den Bereichen E-Mobilität, Netzintegration und Sektorkopplung.

