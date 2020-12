BMW iX3 kostet in Deutschland ab 66.300 Euro

BMW hat den Online-Konfigurator für den rein elektrischen iX3 in Deutschland freigeschaltet und die ab dem 1. Januar gültige Preis- und Ausstattungsliste veröffentlicht. Der Einstiegspreis liegt demnach etwas niedriger als ursprünglich angekündigt, nämlich bei 66.300 Euro (inkl. 19% MwSt.) für die Variante Inspiring.

Die höhere Ausstattungsvariante Impressive steht ab 71.800 Euro in der Liste. Im Sommer hieß es noch, der iX3 würde in Deutschland mit einem Einstiegspreis von 69.800 Euro auf den Markt kommen. So oder so: Von den offiziellen Preisen kann der Umweltbonus noch abgezogen werden. Ausgeliefert werden sollen die ersten Exemplare hierzulande Ende Januar.

Kurz zum Hintergrund: Der im Juli enthüllte iX3 wird in Shenyang in China gebaut und von dort aus exportiert. Das E-SUV wird das erste BMW-Modell mit der „fünften Generation“ der E-Antriebe des Autobauers, verfügt also über einen neu entwickelten Antriebsstrang: Elektromotor, Leistungselektronik und Getriebe sind in einem zentralen Gehäuse zusammengeführt. Die im Heck montierte E-Maschine leistet 210 kW und bietet über einen breiten Bereich das maximale Drehmoment von 400 Newtonmetern. Die Beschleunigung gibt BMW mit 6,8 Sekunden auf 100 km/h an, die Höchstgeschwindigkeit ist elektronisch auf 180 km/h begrenzt.

Der Verbrauch liegt bei 19,0 bis 18,6 kWh. Die Kapazität der Batterie wird mit 80 kWh (brutto, 73,8 kWh netto) angegeben. Damit soll eine Reichweite von 450- 458 km nach WLTP möglich sein. Aufgeladen werden kann der Akku an einer AC-Lademöglichkeit mit bis zu 11 kW innerhalb von 7,5 Stunden. Schneller geht es mit einer DC-Lademöglichkeit. Hier gibt BMW eine Ladezeit von 34 Minuten (0 bis 80 Prozent, 150 kW maximal) an.

BMW gibt nun auch Details zur Ausstattung bekannt. Die Variante Inspiring ist serienmäßig unter anderem mit adaptivem Fahrwerk, Panorama-Glasdach, LED-Scheinwerfern mit erweiterten Umfängen, 19-Zoll-Rädern und einer Dachreling bestückt. An Bord sind zudem ab Werk verschiedene Assistenzsysteme, unter anderem eine Einparkhilfe, BMWs Sicherheitspaket Active Protection sowie ein Fahrassistent mit integrierter Geschwindigkeits- und Spurwechselregelung, Ampelerkennung und Co.

Innen gehören Sitzheizung vorne, Drei-Zonen-Klimaautomatik sowie ein Cockpit aus einem digitalem 12,3-Zoll- Instrumen­tendisplay und einem 10,25-Zoll-Control Display („BMW Live Cockpit Professional“) zum Standard. Ebenso Konnektivitätsfunktionen samt Smartphone-Integration und Navi, die BMW unter dem Label “„onnected Package Professional“ subsumiert.

In der höheren Ausstattungsvariante Impressive kommen unter anderem Sportsitze, adaptive LED-Scheinwerfer, ein Fernlichtassistent, die Parkhilfe Parking Assistant Plus, Akustikverglasung sowie ein einstellbares, akustisches Antriebs­feedback („BMW IconicSounds Electric“) hinzu. Außerdem rollt der iX3 Impressive auf 20-Zoll-Rädern vor. Innen verfügt das Modell serienmäßig über ein Head­Up-Display, Gestiksteuerung und ein fortschrittliches Soundsystem.

Ein fünf Meter langes 11-kW-Ladekabel (Mode 3) und die BMW-Ladekarte liegt dem iX3 nach Angaben der Münchner beim Kauf bei. Mit der Auftragsbestätigung erhalten Käufer zudem einen Ladegutschein über 400 Euro zum Kauf eines BMW-Ladegeräts für zu Hause.

bmw.de (Konfigurator), bmwgroup.com (Preisliste; PDF-Download)