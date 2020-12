Designwerk und Volvo dehnen Aktivitäten auf BRD aus

Volvo Trucks und Designwerk dehnen ihre Kooperation zur Elektrifizierung von Lkw nun auch auf den deutschen Markt aus. Zum Vertragsumfang gehören etwa die Lieferung von Chassis, die Zusammenarbeit im Vertrieb und Zugang zur bestehenden Aftersales-Infrastruktur.

Seit rund vier Jahren arbeiten Designwerk und Volvo Trucks in der Schweiz eng zusammen. So beliefert der schwedische Nutzfahrzeughersteller den Schweizer Umrüster mit Chassis der Baureihen Volvo FM, Volvo FMX und Volvo FH, die Designwerk anschließend elektrifiziert und unter der eigenen Marke Futuricum verkauft. Seit 2019 besteht zwischen dem Duo ein langfristiger Kooperationsvertrag. Nun gehen die Firmen noch einen Schritt weiter und übertragen ihre Zusammenarbeit auf Deutschland.

Nach dem Vorbild des bestehenden Vertrags profitiert Designwerk für Deutschland von einer Liefergarantie für den Bezug der Volvo-Chassis sowie von der Unterstützung im Vertrieb. Mit der Unterzeichnung gewährt Volvo zudem Zugang zu seinen Werkstätten in Deutschland. Folglich können die beiden Unternehmen Service- und Reparaturverträge sowie eine Garantieverlängerung von bis zu zehn Jahren anbieten. „So ist sichergestellt, dass die Futuricum-Kunden auch nach der Auslieferung ihres E-Lkw optimal betreut werden“ merkt Designwerk an.

Erst vor wenigen Tagen machten die Schweizer einen Vertriebs-Deal mit Faun publik. Der deutsche Nutzfahrzeug-Hersteller wird den Vertrieb von Elektro-Lkw der Marke Futuricum innerhalb der EU übernehmen. „Die Faun-Gruppe bringt vor allem im Kommunalbereich eine starke Position mit“, so Designwerk in der aktuellen Mitteilung. Dank dem Ausbau der Kooperation mit Volvo Trucks sichere man sich nun auch außerhalb der Kommunallogistik eine flächendeckende Präsenz in Deutschland.

