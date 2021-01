Formel-1-Team McLaren sichert sich Formel-E-Option

McLaren Racing hat sich eine Option zur Teilnahme an der Formel E gesichert, sobald die 3. Generation der Rennwagen zur 9. Saison der Elektro-Rennserie erstmals an den Start geht. Die Option ermöglicht es McLaren, als eines von maximal zwölf Teams ab der Saison 2022/23 in die Meisterschaft einzusteigen.

Damit gibt es wieder positive Nachrichten rund um das künftige Teilnehmerfeld der Elektro-Rennserie. Zuletzt hatten Audi und BMW ihren Rückzug aus der Formel E angekündigt. Zur neunten Saison sollen neue, leichtere Rennautos mit stärkeren Antrieben eingesetzt werden – den Schritt, für diese Autos neue Antriebe zu entwickeln, wollten die beiden Autobauer aus Bayern nicht mehr mitgehen. Nachdem beide Hersteller ihre Ausstiege angekündigt hatten, hatte Formel-E-Gründer Alejandro Agag bereits verlauten lassen, dass man mit mehreren Interessenten im Gespräch sei.

„Da einige der bekanntesten Namen des Motorsports bereits in der Formel E antreten, freuen wir uns, dass McLaren Racing beschlossen hat, einen möglichen Einstieg in die Formel E zu prüfen“, wird Agag nun in der Mitteilung zitiert. Zak Brown, CEO von McLaren Racing (aber nicht CEO des Autobauers McLaren Automotive), ergänzte: „Wir beobachten die Formel E seit einiger Zeit genau und überwachen den Fortschritt und die zukünftige Ausrichtung der Serie.“ Unter Browns Führung strebt der bekannte Formel-1-Rennstall in weitere Rennserien, auch bei den 24 Stunden von Le Mans wollen die Briten künftig antreten – mit einem Hybrid-Rennauto.

McLaren ist bereits heute mit der Formel E verbunden: Die Tochter McLaren Applied Technologies liefert für die aktuelle zweite Generation der Formel-E-Rennwagen die Einheitsbatterie. Keiner der Beteiligten hat bisher eine Andeutung gemacht, mit welchem Antrieb McLaren in der Formel E antreten könnte. Möglich ist eine Eigenentwicklung, aber auch der Kauf eines Antriebs von einem anderen Hersteller. In der Formel 1 bezieht McLaren seine Motoren ab der Saison 2021 von Mercedes – die Stuttgarter betreiben in der Formel E bekanntlich auch ein Werksteam mit eigenem Antrieb.

